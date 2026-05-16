BLACKPINKジス、アシンメトリーミニスカで美脚全開「完璧な着こなし」「圧巻の存在感」と話題
【モデルプレス＝2026/05/16】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が5月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】人気K-POPアイドル「完璧な着こなし」ミニスカで美脚全開
ディオールのグローバルアンバサダーを務めるジスは、アメリカ・ロサンゼルスのカウンティ美術館で行われた「ディオール2027年クルーズコレクション」のファッションショーに出席。現地で撮影した複数の写真を投稿した。白のレースを重ねたボリューム感のあるキャミソールに、黒地に白ドットのレースを重ねたミニスカートを合わせた華やかなコーディネートを披露。アシンメトリーなデザインのスカートは後ろがトレーンのように長くなっており、真っ直ぐに伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「脚が綺麗」「スタイル抜群で永遠の憧れ」「完璧な着こなし」「美しすぎるプリンセスのよう」「エレガントで洗練されてる」「圧巻の存在感」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気K-POPアイドル「完璧な着こなし」ミニスカで美脚全開
◆ジス、美脚際立つドレス姿公開
ディオールのグローバルアンバサダーを務めるジスは、アメリカ・ロサンゼルスのカウンティ美術館で行われた「ディオール2027年クルーズコレクション」のファッションショーに出席。現地で撮影した複数の写真を投稿した。白のレースを重ねたボリューム感のあるキャミソールに、黒地に白ドットのレースを重ねたミニスカートを合わせた華やかなコーディネートを披露。アシンメトリーなデザインのスカートは後ろがトレーンのように長くなっており、真っ直ぐに伸びた美しい脚が際立っている。
◆ジスの投稿に反響
この投稿にファンからは「脚が綺麗」「スタイル抜群で永遠の憧れ」「完璧な着こなし」「美しすぎるプリンセスのよう」「エレガントで洗練されてる」「圧巻の存在感」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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