お腹や腕よりも効果大！全ての人がまず鍛えるべき筋肉とは？【１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

お腹や腕よりも効果大！全ての人がまず鍛えるべき筋肉とは

やせる最短ルートは筋肉を増やすこと

私たちの体は脂肪をエネルギーとして消費しながら活動しています。脳のほか、肝臓、心臓などの内臓が働く際にもエネルギーを消費しますが、体の中で一番多くエネルギーを使うのが筋肉です。基礎代謝とは、体温の維持や呼吸など、人が生きていくうえで最低限必要なエネルギーのことを指します。

基礎代謝における筋肉の割合は約22％と最も高くなっており、筋肉が多いほどたくさんの脂肪を消費しているのです。このことからもわかるように、筋肉量を増やすことはやせることに直結します。

実際、筋肉量が多い人ほど基礎代謝量は高いと考えられており、体脂肪が多くて筋肉量が少ない女性は、男性に比べて基礎代謝量が低い傾向にあります。では、どのようにして筋肉量を増やせばよいのでしょうか。

そこで注目したいのが下半身の筋肉。下半身には巨大な筋肉がいくつもあり、全身の筋肉の約７割が集中しています。ですから、下半身の筋肉を鍛えれば、最も効率的に筋肉量を増やせるのです。方法としておすすめするのが「スクワット」です。簡単にどこでも行え、運動に慣れていない人でも無理なくできる優れもの。太ももの前方にある大腿四頭筋、その後ろ側にあるハムストリングス、お尻の大臀筋といった筋肉を、まんべんなく鍛えられます。

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅