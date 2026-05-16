■MLB ホワイトソックス 5ー10 カブス（日本時間16日、レート・フィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのカブス戦に“2番・一塁”で先発出場し、4打数1安打に終わった。試合は4−4の同点で迎えた7回、Wソックス中継ぎ陣が2死満塁のピンチを招くと、C.ケリーに三塁内野安打を打たれ4−5、さらに右前適時打も浴びて、4−6と勝ち越しを許す。8回にも暴投や押し出し四球などで追加点を許したWソックスが、4−10で敗れ、チームの連勝も「5」で止まった。カブスの鈴木誠也（31）は“5番・右翼”で先発出場し、19打席ぶりの安打がタイムリーとなるなど2安打を放ち、チームの勝利に貢献した。

カブスに1点を先制されて迎えた村上の第1打席は、相手先発のE.カブレラ（28）に対し3球三振に倒れた。しかしWソックスは2回、先頭のC.モンゴメリー（24）が右中間スタンドに飛び込むソロ本塁打を放ち1−1の同点に追いついた。

4回、Wソックス先発のS.バーグ（26）が1死一・三塁のピンチを招くと、C.ケリーに中前適時打を浴び、1−2と勝ち越しを許す。その裏、先頭で回ってきた村上の第2打席はフルカウントからの6球目。外角のチェンジアップを上手く捉えて左前打を放ち出塁したが、けん制でタッチアウトとなり、チャンスを生かせない。

5回には無死一塁で、M.ブッシュに右翼線を破られる適時二塁打を浴びる。さらに1死一・三塁となり、ここまで2打席連続で見逃し三振に倒れている鈴木誠也（31）に打席が回る。外角低めのスライダーを左前に運ばれる。鈴木の19打席ぶりの安打で、1−4とリードを広げられ、先発のバーグは降板となった。

その裏、1死二・三塁で内野ゴロの間に1点を返したWソックス。尚もD.ロモ（24）が右翼越え二塁打を放ち、3−4と1点差に迫る。尚も2死一・二塁のチャンスで村上に打席が回った。しかし2ボールからのスライダーをひっかけ投ゴロに終わり、得点することはできなかった。それでも、6回にM.バルガス（26）に一発が飛び出し、4−4の同点に追いつき、試合を振り出しに戻した。

しかし7回、Wソックス中継ぎ陣が2死満塁のピンチを招くと、C.ケリーに三塁内野安打を浴び4−5、続く打者にも右前適時打を打たれ、4−6と勝ち越しを許す。その裏に回ってきた村上の第4打席は、ライトに抜けるかという痛烈な当たりを放ったが、セカンドの好守に阻まれ凡退となった。8回にも4点を奪われたWソックスが5−10で大敗となった。