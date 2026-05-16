■これまでのあらすじ

娘を義母に預けていることを嫁は夫に内緒にしていた。義母が「困ったことでもあるの？」と聞いても「お義母さんには関係ない」と突っぱねられてしまう。問い詰めすぎて心を閉ざされては危険かと引き下がる義母だったが、出先で嫁が男性と歩いているところを目撃して…。

【義母 Side Story】雪乃さんは…男性と会っていました。しかも、お金をもらっているようでした。

娘を義実家に預けて、あのお嫁さんは何をしているの…？息子に本当のことを言えないのは、こんなことをしていたからなの…!?証拠写真を撮り、私はすぐに雪乃さんを呼びだしました。彼女は。男性と食事をしてお金をもらっていることを悪びれもせずあっさりと認めました。でも、恵斗や花音ちゃんがいるのに、こんなこと許されるわけがない。私は実の娘を叱るつもりで声をあげましたが、雪乃さんには届かなかったようです。それどころか「花音のためにできることをしたまで」と言われてしまいました。どういう意味なのでしょうか…？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)