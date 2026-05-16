栃木県上三川町の住宅で女性が殺害されるなどした強盗殺人事件で、警察は先ほど、新たに16歳の少年を逮捕しました。この事件での逮捕は3人目です。栃木県警・下野警察署前から中継です。

警察は、少年を相模原市内できのう発見して任意同行を求め、一夜明けた先ほど、ここ下野警察署で逮捕しました。少年は任意同行にも素直に応じたということです。

この事件はおととい、上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む富山英子さん（69）が殺害されたものです。

事件をめぐってはおととい、相模原市に住む16歳の高校生の少年が現場近くで逮捕され、「同じ学年の人物が仲間にいて誘われた」などと供述、きのう、この少年と同級生だった同じく16歳の少年が相模原市で逮捕されました。

そして、先ほど逮捕された少年は、きのう逮捕された少年の知人だということですが、同じ学校かどうかや、最初に現場近くで逮捕された少年との関係は分かっていません。

また、きのう逮捕された少年の自宅近くの公園の駐車場には逃走に使われたとみられる外車がとまっていたということで、警察は、きのう逮捕された少年が運転免許がとれない年齢にもかかわらず運転していたとみています。

警察は、匿名・流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」による犯行も視野に、逃走している人物がさらにいるとみて捜査しています。

この事件は、不審車両などの情報が地域から警察に寄せられている中で起きていて、警察庁は先ほど、強盗・侵入窃盗の下見への対応を徹底するよう全国の警察に通達しました。