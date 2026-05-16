バレーボールの世界三大大会のひとつ、ネーションズリーグが6月4日に開幕。予選ラウンド第3週（7月8日〜）は男女ともに大阪で開催される。24年大会では主要国際大会で10年ぶりとなる銀メダルを獲得した女子日本代表も、前回は4位と涙を呑んだ。自身も中高でバレー部に所属（セッター）し、入社直後の98年から現場取材を重ねてきた、実況のTBS新タ悦男アナウンサーが、再び表彰台を狙う選手たちの素顔をリポートする（第1回）。

ネーションズリーグ 勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート

“一本の精度”を

女子日本代表のキャプテン2年目のシーズンを迎える石川真佑（26）。その視線の先にあるものは。

「メダルに届かなかった去年のVNL（ネーションズリーグ）。チームとしては、昨年あと一歩のところで結果を取りきれなかった悔しさを全員が感じているはずです。練習からその“一本の精度”を詰めていきたい。全員が同じ意識を持って、絶対にロス五輪の切符をつかみ取る。そこを目標にやっていきたい。それぞれの強みを引き出せるような働きかけや言葉の伝え方を、今シーズンはもっと頑張りたい」

キャプテンの責任感は、大事な代表シーズンを前に、より強く感じている。だからといってそこにあるのは彼女の等身大の姿だ。背負いすぎることがよくないことも今シーズン、イタリアで改めて実感してきた。

「正直、今シーズンのイタリアはバレーボールを心から楽しめていない自分がいました。去年の代表シーズンがすごく楽しくて、それを基準にしてしまった。それ以上の自分を求めすぎて、理想と現実のギャップに苦しんでしまった。 “代表のキャプテンなんだから、所属チーム（セリエAのイゴール・ ゴルゴンゾーラ・ ノヴァーラ）でもこう振る舞わなきゃいけない”と自分を勝手に追い込んでいた部分もあった。でも、その捉え方を変えることができ、また一歩成長できたのかなと思っています」

自分を新たなステージに引き上げてきた自負はある。「バレーは正解や完璧を求めすぎると苦しくなる。でも、どんな勝ち方をしても1点は1点だし、勝ちは勝ち。そう割り切りながら、いろんな発見ができるのが面白さ。“こういう考え方もあるんだ”“こんなこともできるんだ”という発見が、今の私のモチベーション」だと語る。

思考が一致する、石川兄妹

「バレーボールするうえで譲れないものは？」と聞くと、「“バレーボールが大好き”というところ！」。即答した言葉は、同じく男子代表のキャプテンを務める兄・石川祐希と同じだ（兄は、「バレーボール大好き人間！」と返答。こちらも即答）。

二人の思考はとてもよく似ている。「今年大事にする部分は？」と質問すれば、「昨年どこか“このままでも、雰囲気で行けるのかな”と甘く考えていた部分があった。練習の最後の一本まで締めきれていなかったな、という反省がある。最後の取り切らなければいけない部分を取れる雰囲気を作ること」だという。これもまた、兄・祐希と同じ内容だ（ちなみに兄は「若いチームで雰囲気を大事にしていたが、いい時はいいチーム。ちょっと悪い、悪くなりかけた時に、踏ん張れない。トップの場で最後取り切ることは“心の強さ”が必要。雰囲気は変えなければいけない」と答えている）。

毎回出る答えが兄・祐希と同じであることを伝えると、「えー！ホントですかー！怖い―！」とはにかみ、嬉しい様子。普段全く連絡は取らないという二人。でも兄と妹の思考の一致はさすがと感心する。

「今年はVNL（ネーションズリーグ）からが本当の勝負だと思っています。そこに向けて、日々の練習をどれだけ研ぎ澄ませられるか。そこが一番大事なんだと、改めて身が引き締まる思いです」

笑顔で前を向き、力強く話す彼女に安心感を覚える。きっとチームが苦しい時、石川の笑顔が仲間を支え、勝利に導く力となるんだろうと感じる。心の底からバレーを楽しんでいる姿を私たちも見ていたい。さぁ、いよいよロス五輪を目指した戦いがネーションズリーグから始まる。

【女子ネーションズリーグ 予選ラウンド日程】※日本時間

■予選ラウンド第1週：カナダ（ケベックシティ）

6月4日（木）5時30分〜 vsフランス

6月6日（土）5時30分〜 vsウクライナ

6月7日（日）9時00分〜 vsドイツ

6月8日（月）7時00分〜 vsカナダ

■予選ラウンド第2週：フィリピン

6月17日（水）21時00分〜 vsセルビア

6月19日（金）21時00分〜 vsチェコ共和国

6月20日（土）21時00分〜 vsドミニカ共和国

6月21日（日）21時00分〜 vsイタリア

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月8日（水）19時20分〜 vsブラジル

7月9日（木）19時20分〜 vsタイ

7月11日（土）19時20分〜 vsトルコ

7月12日（日）19時20分〜 vsポーランド

■ファイナルラウンド：マカオ

7月22日〜26日