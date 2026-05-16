西川きよしさん、西川ヘレンさん夫妻の息子で、タレント・俳優の西川忠志さんが自身のインスタグラムを更新。朝の光景を投稿しました。

【写真を見る】【 西川忠志 】「本日も劇場へ」始発駅から貸切状態で余裕の笑み 剛腕にフォロワー「かっこよです！」

西川さんは、濃いブラウンのTシャツにカーキのチノパンと黒のキャップを合わせ、がらんとした電車内に一人悠然と座る姿を投稿。写真には「箕面萱野」という駅名標示が見えており、西川さんは「僕が乗るのは始発駅です」「今日は次の駅まで僕の乗った車両は1人きりの貸切でした」と、余裕の笑みを見せています。





そして「本日はとってもよい天気です！ボーっと空を眺めてました」と、職場への道行きお描写。「本日も劇場へ」「なんばグランド花月・酒井藍座長作品は３回公演」「明日&明後日のイエスシアターでの吉本新喜劇」と、16日・17日の公演についても伝えており「合間は稽古もございます！」と、公演と稽古にみっちりと多忙な様子です。





感謝と共に来場を呼びかける西川さんの腕は、この投稿でも逞しく、フォロワーからは「マッチョすぎ」「かっこよです！」「頑張ってる姿は見てても気持ちいい」と称賛の声が。そして「次は千里中央からお待ちしています」など、地元からの声も寄せられています。

【 西川忠志さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1968年04月20日

身長/体重：172cm /62kg

血液型：O型

出身地：大阪府 箕面市

趣味：ストレッチ体操/ジャズダンス

特技：日舞(坂東流)

出身/入社/入門：アクターズプロモーション(1987〜2001)14年間在籍、シス・カンパニー(2002〜2008)7年間在籍、2009年より吉本興業所属、吉本新喜劇入団。

【担当：芸能情報ステーション】