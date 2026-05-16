モデル・タレントの滝沢カレンさんが、自身のインスタグラムを更新。34歳になったことを報告しました。

【写真を見る】【滝沢カレン】 「34歳になりました」「お仕事の楽屋で大好きなアーノルドと共に祝っていただきました」



「無事、2026年5月13日に34歳になりました」「まだまだ地球年齢に比べたら呼吸ほどのはじっこのような年齢ですが、それでもわたしなりにとびっきりの34年間を過ごせてきた気がします」と綴りました。



続けて、「どうも思わなかった日も、印象ない日も、早く明日になれと思った日も、終わらないでくれと思った日も、またこんな日を過ごしたいと思った日も様々たくさんあります」「大中小の思い出を詰めた34年間でした」と振り返りました。



「周りの方に優しくされて嬉しかった気持ちをいつも忘れずに、わたしも人を大切にしていきたいです」「"自分より誰か"こんな一年にしてみようと思います」と抱負を語り、「もう子供とは言えない年齢になってきていますが、一体大人になれているのか...」「胸張ってこれからも一人前になれますように」と誓いました。





最後に、「お仕事の楽屋で大好きなアーノルドと共に祝っていただきました」「最高すぎる！！ありがとうございました」と綴り、1984年の大ヒット映画「ターミネーター」で主演のアーノルド・シュワルツェネッガーのポスターと一緒に、笑顔の写真を投稿しました。







【担当：芸能情報ステーション】