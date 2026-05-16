【はなまるうどん】アプリ限定で「冷たいうどん100円引きクーポン」2枚もらえる「初夏のクーポン祭り」開催中《6月10日まで》

はなまるうどんは、2026年5月12日から6月10日まで「初夏のクーポン祭り」を開催しています。

テイクアウトも対象

6月10日までの期間中、公式アプリで「冷たいうどん」が1杯100円引きになるクーポン2枚が配信されます。

「ざる」や「ぶっかけ」はもちろん、「白ごま担々」や「豚しゃぶごま担々」などにも利用OK。クーポン1枚で、1会計内の冷たいうどんがすべて100円引きになります。

ここでは「冷たいうどん」メニューの一例を紹介。

店内飲食だけでなくテイクアウトにも利用可能で、各クーポンは期間中1回のみ使用できます。

他の割引・クーポンとの併用は不可。スクリーンショットでの保存では適用されません。また、モバイルオーダー・デリバリーサービス・テイクアウト専用レジでも使用不可です。

実施店舗は全国の「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「讃岐うどん高松勅使」。なお、東京競馬場店・新習志野湯〜ねる店・竹清アリオ倉敷店・竹清LECT店・竹清有明ガーデン店は対象外となります。

初夏のクーポン祭りの詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部