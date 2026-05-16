【要注意】極端な食事制限は逆効果？内臓脂肪を効率よく減らす「2つの栄養素」と最強食材

内臓脂肪の減少において、日々の食事内容は根幹をなす要素です。どのような食品を選ぶかによって、血糖値のコントロールや代謝への影響が大きく変わります。食物繊維やタンパク質をはじめとする栄養素の役割を理解し、食品選びに活かすことが内臓脂肪対策の土台となります。ここでは、おすすめの食品とその働きを解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

内臓脂肪を減らす食べ物の選び方

食生活の改善は、内臓脂肪を減らすうえで最も基本的かつ重要な要素です。どのような食品を選び、どのように食事を構成するかによって、効果に大きな差が生まれます。

食物繊維が豊富な食品

食物繊維は、腸内環境を整えるだけでなく、食後の血糖値の急上昇を抑える働きがあります。血糖値の急激な上昇は、インスリンの過剰分泌を招き、脂肪の蓄積を促進する要因となるため、食物繊維を積極的に摂取することが推奨されます。食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があり、両方をバランスよく摂ることが理想的です。

水溶性食物繊維は、海藻類や果物、大麦などに多く含まれており、糖質や脂質の吸収を緩やかにする効果があります。不溶性食物繊維は、野菜類や豆類、きのこ類などに豊富で、便通を改善し、腸内の老廃物を排出する働きがあります。日々の食事で、これらの食品を意識的に取り入れることで、内臓脂肪の減少をサポートできます。

良質なタンパク質の摂取

タンパク質は、筋肉の維持や修復に欠かせない栄養素であり、基礎代謝を高めるうえでも重要な役割を果たします。また、タンパク質は糖質や脂質と比べて食事誘発性熱産生が高く、摂取することで消費されるエネルギーが多いという特徴があります。そのため、適切な量のタンパク質を摂取することは、内臓脂肪の減少に寄与します。

良質なタンパク質源としては、魚類や鶏肉、豆腐、納豆などが挙げられます。特に魚類には、オメガ3脂肪酸という不飽和脂肪酸が含まれており、血中の脂質バランスを改善する効果が期待できます。一方、脂肪の多い肉類や加工肉は、過剰摂取すると脂質の摂取量が増えるため、適量を心がけることが大切です。

まとめ

内臓脂肪の蓄積は、生活習慣病のリスクを高める要因として知られていますが、適切な知識と実践により改善が期待できる問題です。食事や運動、睡眠、ストレス管理といった日常生活全般の見直しを通じて、内臓脂肪を効果的に減らすことができます。また、定期的に数値を測定し、自分の状態を客観的に把握することで、モチベーションを維持しながら取り組みを継続できます。サプリメントは補助的な手段として活用できますが、基本は生活習慣の改善にあることを忘れず、無理のない範囲で健康的な身体づくりを目指しましょう。気になる症状や数値の変化がある場合には、早めに医療機関を受診し、専門家の指導を受けることが大切です。

参考文献

厚生労働省 e-ヘルスネット｜内臓脂肪型肥満

厚生労働省 e-ヘルスネット｜メタボリックシンドローム（メタボ）とは？

日本肥満学会｜肥満症診療ガイドライン2022

日本動脈硬化学会｜動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版