将来はアスリート！？オリンピックを誰よりも満喫した1歳児の姿に「かわいすぎて優勝」「才能の塊」
【画像を見る】これは代表選手顔負け！目が離せなくなるパフォーマンス姿
スポーツ好きでなくても熱くなってしまうイベント、オリンピック。家族全員でテレビにくぎ付けになったご家庭もあるのではないでしょうか？
そんなオリンピックを、誰より満喫する女の子がInstagramで話題になっています。
選手たちの演技を全身で楽しむ姿を見せてくれたのは、1歳10か月のここちゃん。お母さんninpu_de_shachoさんが投稿した映像に、1.7万いいねが寄せられています。
■オリンピックを誰よりも満喫した1歳児の姿
テレビに映るのは、ミラノ・コルティナで開催されたスキージャンプのひとコマ。颯爽とレーンを滑り下りる選手の姿が画面いっぱいに広がっています。
その前には、前かがみの姿勢で腕を後ろに伸ばすここちゃんの姿が…。
ピンと伸びた腕は指先までまっすぐ。膝もしっかりと曲がっていて、本物さながらのフォームです。反り返った小さな手が一生懸命さを伝えています。
フォームを崩さないまま、テレビに近づいていくここちゃん。レーンを滑り終え、ピタッと止まる選手にここちゃんの動きもぴたり。
パパの「じゃーんぷ」の声に両手をぴょんっとあげ、完璧なフィニッシュを決めてくれます。
仲間の元に戻ってくる選手に、応援団と一緒にパチパチと拍手を送るここちゃん。競技だけでなく応援もばっちりです。
ようやくパパのもとへ…と思いきや、テレビに流れる再現VTRに再び視線が吸い寄せられるここちゃん。
そのまま一歩、二歩とテレビに近づき、再び両腕をぴんっと伸ばしてきれいなジャンプポーズ！先ほどよりも前かがみなのは、記録更新を狙っているからかもしれません。
最後は少しよろけながらも小さくジャンプ。大きな拍手とともに、有終の美を飾ってくれました。
かわいすぎるジャンパーの姿に、「圧倒的なジャンプで金メダルです」「幸せのかたまりが見えます」「これはかわいい。世界新記録出そう」とコメント欄には温かな声がたくさん。
「世界は君を待ってるよー！」「15年後この可愛い天使が金メダルをとるのはまた、別のお話」「将来有望な綺麗なフォーム」など、将来を期待する声も寄せられていました。
そんなここちゃんは、スキージャンプだけでなくモーグルでも活躍。「ここちゃんもできる？」のパパの声に、テレビに映る選手と一緒にシュッシュッシュと体を動かします。
リズミカルに動く体と、上下に揺れる小さな手。膝のクッション使いも、低く落とした腰も100点満点です。
「上手上手」というパパママの声に嬉しそうに振り向く姿が、これまたかわいいですね。
ジャンプを決めた選手には、「うおー」という歓声と大きな拍手を送ります。
こちらの投稿にも「日本モーグルの未来は安心だ」「モーグルのほうもセンスある」など、賞賛の声が寄せられていました。
今回の件について投稿主さんに話を伺うと「何気なく投稿した動画だったので、ここまでたくさんの方に見ていただけるとは思っていなく、とても驚きました」とのことでした。ご家族もとても驚いていたそうです。
さらに、思わぬやり取りもあったそうです。
「『蓮選手やお父様にも送っておきますね』というコメントをいただき、気になってその方の投稿を拝見したところ、二階堂蓮選手のヘルメットをペイントされた方でした。もしかするとオリンピック選手の方々にも見ていただけたのかもしれないと思うと、ドキドキしてしまいました」
どこで誰とつながるかわからないのも、SNSの醍醐味かもしれません。
「『うちの子も同じことしてました』といったコメントもたくさんいただいて、ちびっこたちが思わず真似したくなるオリンピック選手ってすごいなと感じました。最近娘はすべり台が上手になってきて、スキージャンプの着地の練習をしているみたいで思わず笑ってしまいます。本人は特に意識しているわけではなさそうですが、面白いと思ったことに夢中になって遊んでいるようです」
4年後のオリンピックには、さらに成長した姿を見せてくれそうですね。
■夏のオリンピックでも活躍！？スポーツ大好き少女の日常
スキーだけでなく、球技も得意なここちゃん。
ある日の投稿には、リビングに設置された子ども用バスケットゴールに、豪快なダンクシュートを決める姿があげられていました。
大きく振りかぶった腕は初心者とは思えない見事なフォーム。片手でボールを持つ姿もベテラン選手のようで勇ましいです。
「おお！」「すごいすごーい」と大興奮のパパとママに、得意げな顔を見せるここちゃんに、こちらまで笑顔になってしまいます。
「（バスケ）やってた？」のパパの一言が、見事にオチを決めてくれました。
「日々の何気ない瞬間の中に、子どもの面白さや成長がたくさん詰まっているなと感じています。少しでもほっこりしていただけたら嬉しいです」とメッセージをくれたninpu_de_shachoさん。
スポーツ万能少女！？ここちゃんの成長は、ninpu_de_shachoさんのInstagramからご覧いただけます。
文＝Risa Suzuki