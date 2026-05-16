罪悪感なく楽しめるご褒美おやつ！　具材入りで進化した「スイーツ豆腐バー」を食べ比べ

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

仕事の合間や、ちょっとひと息つきたい時。「甘いものが食べたい……！」と思う瞬間、ありますよね。

でも同時に、カロリーや栄養面が気になってしまうのも正直なところで……。

そこで見つけたのが、アサヒコの「スイーツ豆腐バー」シリーズ。お豆腐で作られたヘルシースイーツが、さらに“具材入り”に進化したと聞き、気になって実際に食べ比べてみました！

■豆腐なのにしっかりスイーツ。満足感のある一本

「スイーツ豆腐バー」は、豆腐をベースに作られたスティックタイプのスイーツ。

どれも130kcal台とヘルシーで、さらにたんぱく質も摂れるのがうれしいポイント。

手を汚さずにそのまま食べられるので、仕事中や外出先でもサッと食べられる手軽さも魅力です。

軽やかだけどちゃんと満たされる、そんなちょうどいいおやつだなと感じました。

全4種類のフレーバーの中で一番のお気に入りは「つぶつぶチョコのショコラ」。ショコラ生地にチョコチップが入っていて、濃厚な味わいが楽しめるフレーバーです。

これが本当に、豆腐感をほとんど感じない……！

しっかりショコラのコクがあって、完全にデザートとして楽しめる満足感なんです。個人的には毎食後これを食べたいくらい気に入ってしまいました！

チョコチップのつぶつぶ食感もアクセントになっていて、噛むたびにショコラ感が増していくのも特徴的でした。

■きなこ好きさんには「香ばしきなこ」もおすすめ

また、もうひとつ印象に残ったのが「香ばしきなこ豆腐バー」。

きなこ風味の生地に小豆が入った、和スイーツのような一品です。

きなこの香ばしさとやさしい甘みがしっかり感じられて、きなこ好きにはたまらない味わい！

ショコラに比べるとほんのり豆腐らしさがあり、個人的にはデザートとしてしっかり楽しめるレベルでした◎

そのほか、「プチプチいちごのチーズケーキ味」、「ぷるぷるコーヒーゼリーのミルクコーヒー味」があり全4種類。

それぞれに具材が入っていて、食感も楽しめるのが特徴的◎ 気分によって選べるので、飽きずに続けられそうなのもうれしいポイントです。

実際に食べてみて感じたのは、「ちょっと甘いものがほしい時」にちょうどいい存在ということ。

仕事中のおやつやダイエット中のごほうび、小腹が空いた時に“我慢しすぎないヘルシーおやつ”として、日常に取り入れやすいなと感じました。

■ヘルシーなのにおいしい。「スイーツ豆腐バー」で自分労わるスイーツ習慣を

いかがでしたか？

ヘルシーなのにしっかりおいしい。そんなちょうどいいバランスが魅力の「スイーツ豆腐バー」。

みなさんも、甘いものを楽しみながら、少しだけ自分の身体に目を向けられる、新しいおやつの選択肢として取り入れてみてはいかがでしょうか？

■商品概要

商品名：スイーツ豆腐バー（各種）

価格：214円

内容量：1本

賞味期限：31日間

販売元：株式会社アサヒコ

（寺田紗恵）