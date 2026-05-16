開催：2026.5.16

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 5 - 10 [カブス]

MLBの試合が16日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとカブスが対戦した。

Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するカブスの先発投手はエドワード・カブレラで試合は開始した。

1回表、4番 イアン・ハップ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CWS 0-1 CHC

2回裏、4番 コルソン・モンゴメリー 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 1-1 CHC

4回表、7番 カーソン・ケリー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CWS 1-2 CHC

5回表、2番 マイケル・ブッシュ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CWS 1-3 CHC、5番 鈴木誠也 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CWS 1-4 CHC

5回裏、8番 トリスタン・ピーターズ 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 CWS 2-4 CHC、9番 ドルー・ロモ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 3-4 CHC

6回裏、3番 ミゲル・バルガス 初球を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 4-4 CHC

7回表、7番 カーソン・ケリー 5球目を打ってサードへのタイムリーヒットでカブス得点 CWS 4-5 CHC、8番 ピート・クローアームストロング 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 CWS 4-6 CHC

8回表、ピッチャー ジョーダン・ヒックスがワイルドピッチでカブス得点 CWS 4-7 CHC、6番 マット・ショー カウント3-1から押し出しの四球でカブス得点 CWS 4-8 CHC、7番 カーソン・ケリー 2球目を打ってタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CWS 4-10 CHC

9回裏、7番 ジャレド・ケレニック 2球目を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 CWS 5-10 CHC

試合は5対10でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのトレント・ソーントンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はWソックスのブライアン・ハドソンで、ここまで1勝1敗2S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打、1打点、打率は.272。さらに、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.227となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 11:58:16 更新