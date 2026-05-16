“NEW KAWAII”を武器に次のステージへ。櫻井優衣が描く新たな夢

FRUITS ZIPPERのメンバーとして活躍しながら、ソロとしても着実にステップを重ねている櫻井優衣さん。グループとしては初の単独ドーム公演を成功させるなど、その勢いはますます加速中です。

2026年3月14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下TGC）にはソロで出演し、新たな一面を披露。マイナビウーマンでは、そんな櫻井さんのバックステージに直撃し、TGCの感想からファッション、そして“NEW KAWAII”に込めた思いまでお話を聞きました。

■“新しい”が詰まったTGC。ソロで挑んだ特別なステージ

――今回のTGCの舞台はいかがでしたか？

普段はグループでのライブが多いので、トークやランウェイでの出演はすごく新鮮でした。“新しい”がたくさん詰まっていて、いつもとは違う気持ちで楽しめました。

――緊張はしましたか？

すごく緊張しました！ もともと緊張しやすいタイプなんですが、今回はまた違った種類の緊張感があって、ドキドキしながら臨みました。

――同じグループの月足天音さんも出演されていましたが、お話はできましたか？

今日は移動が多くて、同じ現場なのにあまり会えなくて……本番も見られなかったんです。でも前日に「明日シール交換しよう！」って言ってくれて、私もたくさんシールを持ってきていて（笑）。さっき一瞬だけ会えたので、その話は少しできました！

■ラフだけど今っぽい。等身大のファッション

――今日のファッションのポイントを教えてください。

ラフな雰囲気のスタイリングなんですが、ローファーやレースを合わせることで抜けすぎず、今っぽさもあるコーディネートになっています。私自身もすごく好きなバランスです。

――普段の衣装とは少し違う印象ですか？

そうですね。衣装ではふわっとしたワンピースのイメージを持っていただくことが多いと思うんですが、私服は意外とラフなものも多いんです。なので今回は、自分としてはすごく自然体で、いつもの延長のような気持ちでステージに立てました。

――今後挑戦してみたいファッションはありますか？

春なので明るいカラーを取り入れたいなと思っています。それと最近はシルク素材が気になっていて、ワンピースのレイヤードなどにも挑戦してみたいです。

――そのコーデで行きたい場所は？

もうすぐハワイに行く予定があるので、そこで着られたらいいなと思っています！

■夢の東京ドーム。“NEW KAWAII”が届いた瞬間

――初の単独ドーム公演を振り返っていかがですか？

東京ドームはずっと目標にしていた場所だったので、本当にうれしかったです。私たちが発信している“NEW KAWAII”が、たくさんの方に同じ気持ちとして届いたきっかけになった公演だったと思います。これからもその魅力をもっと広げていきたいです。

――櫻井さんが思う“NEW KAWAII”とは？

“NEW KAWAII”ってすごく自由で、いろんなものに当てはめられる言葉だと思っていて。最近は、緊張していても少しずつ自然体で話せるようになってきた自分も、その一つかなって思っています。これからは、より素に近い自分も“NEW KAWAII”と思ってもらえるように、内面も外見も磨いていきたいです。

■ファンを大切にしながら歩んでいきたい。ソロとして描く“次の夢”

――ソロ活動で挑戦したいことは？

いつも応援してくださる皆さんの存在を大切にしながら、その気持ちをしっかり届けていきたいです。その上で、まずは日本武道館でライブをすることを目標に頑張りたいと思っています。

――もし武道館に立てたらやってみたいことは？

ソロならではの演出や表現はたくさんあると思うので、グループとはまた違った魅力を見せられたらいいなと思っています。まだ夢の途中ですが、楽しみにしながら頑張りたいです！

――最後にメッセージをお願いします。

いつも応援ありがとうございます。今回はソロでの出演でしたが、グループでもソロでも応援してくださる皆さんのおかげで、今日も頑張ることができました。これからもよろしくお願いします！

■インタビュー動画もチェック！

動画では、「目標に向かって努力するモチベーション維持の方法や秘訣」を教えてもらしました！ ぜひあわせてチェックしてみてください。

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（取材・文：杉田穂南／マイナビウーマン編集部）