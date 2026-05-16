「最高にイケてる」アーセナルが来季の新ホームユニホームを発表！「美しいな」「非常に上品」など好評
プレミアリーグのアーセナルは現地５月15日、2026-27シーズンの新ホームユニホームを発表した。
新ユニは伝統の赤と白を基調に、襟元から肩にかけて濃い赤をベースにしたスリーストライプスが施されている。
クラブは公式サイトで、新ユニのコンセプトを次のように説明している。
「深みのある赤色のボディとシャープな白色の袖を組み合わせることで、一目でアーセナルと分かるシルエットを実現。デザインにはエミレーツ・スタジアムから着想を得た視覚的な要素が随所に散りばめられている。
流れるような屋根のラインをモチーフにした特注のクルーネックカラーや、ボディ全体に施された繊細な赤色のパターンが、奥行きと質感を与えている」
公式インスタグラムでも新ユニが公開されると、「非常に上品」「早く手に入れたい」「最高にイケてる」「美しいな」「かっこいい」「今まで見た中で最も美しいキットだ」「相変わらず素晴らしい」といったコメントが寄せられた。
今季のプレミアリーグでは現在、勝点79で首位に立つアーセナル。２位マンチェスター・シティとの勝点差は２。リーグ戦は残り２試合。はたして、22年ぶりのリーグ制覇を成し遂げ、王者として来季を迎えることができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「かっこいい」アーセナルの2026-27シーズン新ホームユニ！
新ユニは伝統の赤と白を基調に、襟元から肩にかけて濃い赤をベースにしたスリーストライプスが施されている。
クラブは公式サイトで、新ユニのコンセプトを次のように説明している。
「深みのある赤色のボディとシャープな白色の袖を組み合わせることで、一目でアーセナルと分かるシルエットを実現。デザインにはエミレーツ・スタジアムから着想を得た視覚的な要素が随所に散りばめられている。
流れるような屋根のラインをモチーフにした特注のクルーネックカラーや、ボディ全体に施された繊細な赤色のパターンが、奥行きと質感を与えている」
今季のプレミアリーグでは現在、勝点79で首位に立つアーセナル。２位マンチェスター・シティとの勝点差は２。リーグ戦は残り２試合。はたして、22年ぶりのリーグ制覇を成し遂げ、王者として来季を迎えることができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「かっこいい」アーセナルの2026-27シーズン新ホームユニ！