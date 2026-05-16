この記事をまとめると ■ブレーキには「ディスクブレーキ」と「ドラムブレーキ」の2種類が存在する ■利きの良し悪しはブレーキパッドとブレーキローターのサイズが影響する ■制動力を求めるためにブレーキキャリパーを2個装備したクルマも存在した

ブレーキの利きは何で決まる？

現在、自動車で使われている機械式ブレーキには、ふたつのタイプがある。ひとつはディスクブレーキ、そしてもうひとつがドラムブレーキだ。もちろん、多少クルマに関する知識をもち合わせる人なら知っている事柄だが、では、ブレーキとはどんな働きをする装置なのか？

走行するクルマを減速、停止させるためのメカニズムであることは誰でも知っていることだが、これを科学的な言葉に置き換えるとどうなるか。簡単に表現すれば、走行するクルマのエネルギー（運動エネルギー）を、ブレーキの摩擦（熱エネルギーに変換）によって大気中に放出。この作用によってクルマを減速、停止させる装置となる。

ということは、ブレーキによる摩擦熱は高ければ高いほど制動力は大きくなる……と考えてもよいことになる。もっとも、これには放熱性に優れる（変換した熱エネルギーをしっかり大気中に放出できる）ことが表裏一体の必要不可欠な条件としてついてまわる。

では、摩擦熱を高くとるにはどうしたらよいか。大きな要素として、制動摩擦材（ブレーキパッド、ブレーキシュー）と回転体（ブレーキディスク、ブレーキドラム）との接触面積の大小が挙げられる。当然、接触面積が広いほど摩擦抵抗は大きくなり、制動力は高くなる。また、制動摩擦材と回転体の接触圧力も、高ければ高いほど摩擦抵抗は大きくなり、やはり制動力は高くなる。さらに、制動摩擦材自体（材質）の摩擦抵抗値の高低も制動力の高低に直結する要素となっている。

より大きな制動力を得ようとしたら、これらの条件を順に並べていけばよいことになり、より広い面積の制動摩擦材（ブレーキパッド、ブレーキシュー）、より高い圧力による制動摩擦材の圧着機構、より高い摩擦係数の摩擦制動材の採用などがこれに該当してくる。

さて、これらを具体的にメカニズムに置き換えていくとどうなるだろうか。

現在、主力となっているディスクブレーキの例で考えてみると、制動摩擦材の接触面積に関しては、大径ブレーキディスクとそれに見合ったサイズのブレーキパッドの採用、圧着圧力に関してはブレーキピストンの数、より摩擦抵抗の大きなパッド材質の採用が挙げられる。

ブレーキローターとパッドを強化すると効果バツグン

大径ローター／広面積パッド、高摩擦係数のパッドについては理解してもらえると思うので、ここでは構造的な問題となるピストン（キャリパー）について考えてみたい。

ブレーキパッドは、回転するディスクローターをはさむ形で2個が1組となりブレーキキャリパーに取り付けられている。そして、このキャリパー内には、油圧によってパッドを押し出しブレーキディスクに圧着させるためのピストン機構が設けられている。

1組のブレーキパッドに対し、ピストンが1個の方式をシングルピストン、表裏それぞれのパッドに専用のピストンをもつ方式がオポジット型（対向ピストン型）となり、構造は複雑になるがそれぞれパッドに対して専用のピストンをもつオポジット型のほうが能力的に優れることになる。

オポジット型ブレーキは、スポーツタイプの高性能車に採用される例が多く、左右1組のパッドに対して1組（2個）のピストンをもつ方式を2ポット型、4個のピストンをもつ方式を4ポット型、6個のピストンをもつ方式を6ポット型と呼び、ブレーキメーカーレベルでは10ポット型まで考えられている。

ポット数が増えるのは、制動力を上げるためディスクの円周方向に対してブレーキパッド長が長くなり、パッドの圧着力を安定させるためピストン数を増やすためだ。ちなみにF1用は6ポットが主流。かつてはホイール径が13インチと小径だったこともあり、大きなローター／パッドが使えず6ポットが使用上限となっていた。

さて、量産車ではひとつのキャリパーに対して6ポットあたりが上限となっているが、ポット数ではなくキャリパー数を増やした方式もある。レーシングカーも含め、高制動力が要求される車両のブレーキは、シングルキャリパー方式にマルチポット数で対応しているが、現代の高性能ブレーキを考えれば（F1用はカーボン製ディスクで冷却ホール数1000〜1100個）十分満足できる性能が得られているようだ。

ところが、市販車でキャリパーを2個、ツインキャリパーを装備した車両があった。たとえばマイバッハ57S。これは3トン近い大型超重量級の車体で安定した制動力を確保するためのもので、ブレーキパッドの摩耗まで考慮してキャリパー数をふたつにしたもので、単純に考えてもキャリパー1個あたりの（ブレーキパッド）負担は半減することになる。

ツインキャリパー方式は、安定した制動性能（制動力、パッドの耐摩耗性）を得るために実用化されたものと考えてよく、競技用車両や高性能スポーツカー（極論すればハイパーカー）であれば、キャリパーの数よりローター材質やポット数、ブレーキ冷却システムによる対応のほうが、より効果的と考えられているのが現状だ。ただし、ドリフト競技においてリヤタイヤをロックする目的で、リヤのキャリパーを増設するケースも存在する。

ガソリン自動車が考案されてから約150年。メカニズムとしては比較的シンプルだが、それたけにキメ細かな改善、改良の積み上げによって進化してきた装置がブレーキシステムといえるだろう。競技用のカーボンディスクローター、マルチポット方式が存在する一方で、HV、EVの登場により機械式ブレーキの使い方、考え方そのものが変わってきている。ただ、動く物体を止める装置としてのブレーキの役割は、走行速度の高速化に伴いより重みを増していることも事実である。