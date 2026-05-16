上田綺世&中村敬斗、『ワールドカップ』開幕直前に決意と覚悟に満ちた姿 『anan』スペシャルエディション表紙に登場
『FIFAワールドカップ2026』サッカー日本代表メンバーに選出された、上田綺世と中村敬斗が6月10日発売のグラビア週刊誌『anan』2499号（マガジンハウス）スペシャルエディションの表紙とグラビアに登場する。森保ジャパンが誇るエースストライカー＆アタッカーとして日本代表を勝利へと導く二人の、今まさにW杯という戦いの場に挑む決意と覚悟に満ちた、魂のこもった表紙と、ピッチで見せる勇姿とはまた違った新たな魅力が全開のスタイリッシュなスペシャルグラビアを届ける。
【写真】「カッコイイ！」中村敬斗の貴重なオフショットも掲載
6月11日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』開幕直前スペシャルとなる、anan2499号「呼吸と体幹」特集スペシャルエディションの表紙を飾るのは、W杯サッカー日本代表メンバーに選出された上田と中村の二人。
そんな二人の、戦いに挑む直前の凛々しい眼差しが印象的な表紙は、まさに“サムライブルー”と呼ばれる日本代表を体現。今回、特殊加工を施した特別仕様バージョンで届ける。また、ユニフォーム姿とは違う新たな魅力と表情を切り取ったグラビアページ、そして自身のサッカー人生と今大会にかける意気込みを熱量たっぷりに語ってくれたインタビュー、どちらも必見の内容だ。
グラビアページでは16ページにわたって、フォーマルでスタイリッシュな装いのスーツスタイルと、落ち着いたトーンの上質なカジュアルコーデを披露。スーツスタイルのソロカットでは、サッカー日本代表というトップアスリートが醸し出す圧倒的な存在感からスタート。勝負の世界で生きる者ならではの佇まいを見せたかと思えば、一瞬にして皆を虜にする爽やかな笑顔も。2ショットでは、サッカーボールを介した二人だけのコミュニケーション、和やかな時間の流れが写真から伝わってくる。また、カジュアルコーデのシーンでは、リラックスした自然体の二人をたっぷりと届ける。
インタビューは、オランダのロッテルダムとフランスのランス、二人がプレーするチームのホームタウンで敢行。上田は、不完全燃焼に終わった前回大会から、この3年半地道に努力を積み重ね、進化し続けてきた自身のことを丁寧な言葉で紡いだ。中村は、初出場となるW杯への想いや、プロサッカープレーヤーとしての飛躍をかけて挑む心境を語った。世界最高峰の舞台に日本代表として出場する二人の矜持と覚悟、言葉の数々をお見逃しなく。また、リラックスの秘訣などプレー以外のことや特集「呼吸と体幹」にちなんだ一問一答や、上田から中村へ、中村から上田へ、お互いへのメッセージも。
6月11日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』開幕直前スペシャルとなる、anan2499号「呼吸と体幹」特集スペシャルエディションの表紙を飾るのは、W杯サッカー日本代表メンバーに選出された上田と中村の二人。
そんな二人の、戦いに挑む直前の凛々しい眼差しが印象的な表紙は、まさに“サムライブルー”と呼ばれる日本代表を体現。今回、特殊加工を施した特別仕様バージョンで届ける。また、ユニフォーム姿とは違う新たな魅力と表情を切り取ったグラビアページ、そして自身のサッカー人生と今大会にかける意気込みを熱量たっぷりに語ってくれたインタビュー、どちらも必見の内容だ。
グラビアページでは16ページにわたって、フォーマルでスタイリッシュな装いのスーツスタイルと、落ち着いたトーンの上質なカジュアルコーデを披露。スーツスタイルのソロカットでは、サッカー日本代表というトップアスリートが醸し出す圧倒的な存在感からスタート。勝負の世界で生きる者ならではの佇まいを見せたかと思えば、一瞬にして皆を虜にする爽やかな笑顔も。2ショットでは、サッカーボールを介した二人だけのコミュニケーション、和やかな時間の流れが写真から伝わってくる。また、カジュアルコーデのシーンでは、リラックスした自然体の二人をたっぷりと届ける。
インタビューは、オランダのロッテルダムとフランスのランス、二人がプレーするチームのホームタウンで敢行。上田は、不完全燃焼に終わった前回大会から、この3年半地道に努力を積み重ね、進化し続けてきた自身のことを丁寧な言葉で紡いだ。中村は、初出場となるW杯への想いや、プロサッカープレーヤーとしての飛躍をかけて挑む心境を語った。世界最高峰の舞台に日本代表として出場する二人の矜持と覚悟、言葉の数々をお見逃しなく。また、リラックスの秘訣などプレー以外のことや特集「呼吸と体幹」にちなんだ一問一答や、上田から中村へ、中村から上田へ、お互いへのメッセージも。