◇プロ野球セ・リーグ 巨人2ー0DeNA（5月15日、東京ドーム）

8回、DeNAの柴田竜拓選手への初球を見て、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチはブルペンで思わず、「アイツ、気持ち切ってないよな」とモニターに映る井上温大投手を見つめました。

これまで140キロ台後半だったストレートが、141キロとかなりのダウン。井上投手としては7回で中継ぎにバトンタッチと思っていたのか、一度、スイッチをオフにしていたよう。それでも「先頭をしっかり抑えられたっていうところが大きかったですね」と三者凡退でベンチに戻ってきた井上投手に杉内コーチはホッと胸をなで下ろしました。

結局、8回まで投げきった井上投手。被打率がより高い左打者を並べられましたが、8回109球を投げ、3安打9三振で無失点と素晴らしい投球を見せました。

「左（打者）にあれだけツーシームをボンボン投げられるのは相当自信があるんでしょう。DeNAの打線も温大を何とか左で崩そうと思ってきたんでしょうけど、（あれだけ）インコース投げられると、右（打者）も出さざるを得なくなりますよね、次はね」

キャンプは故障班からのスタートとなった井上投手。ケガの山崎伊織投手や本調子ではない戸郷翔征投手の穴を立派に埋めています。