狩野英孝、テレビで4回程度しか見せていない貴重なギャグ披露へ 関西ローカルバラエティーで
カンテレ『アンタッチャブルでやらせてもらってます』（毎週土曜 深0：45〜 ※関西ローカル）の16日放送回に、ゲストとしてお笑い芸人の狩野英孝が出演。貴重なギャグを披露する。
【番組カット】神社前でオープニングトークが持ち上がるアンタッチャブル＆狩野英孝
狩野英孝が下積み時代に住んでいたという東中野（東京・中野区）で、アンタッチャブルと思い出の地を巡る。オープニングは番組恒例の神社からスタート。狩野が登場するや否や、アンタッチャブルの山崎弘也が「（持ち前のギャグ）やってよ」と言い、狩野が「ラーメン・つけ麺（めん）」と言い始めると、すかさず山崎が「そっちじゃないのよ」と山崎が好きだと話す別のバージョンを要求。狩野がテレビで4回程度しか見せたことのないギャグを披露する事態に。そして、宮城県にある実家・櫻田山神社で第39代神主を務める狩野とともに、“中野氷川神社”でオープニングトークを始める。
ようやくマシンガンのようなトークがひと段落すると、3人は狩野が芸人を始めたばかりの下積み時代を過ごした思い出の地・東中野を散策。狩野が利用していた東中野駅のホームをフェンス越しに眺めつつ、「お金がなく電気が止まったこともあった」とつらかった当時を振り返り、アンタッチャブルの2人も共感しながら、下積み時代の苦労を分かち合う。
さらに歩みを進めると1軒のラーメン店の店員さんに声をかけられ、狩野の母校・日本映画学校（現・日本映画大学）の先輩だと判明する。この店は「食べログラーメン百名店TOKYO」、「ミシュランガイド東京」のビブグルマンに選出されたお店で、店先のメニューを見た山崎は「つけ麺（めん）ないからダメだね」と、すかさず狩野のギャグ「ラーメン・つけ麺・ぼくイケメン」に絡めてイジり、またもや困らせる。
【番組カット】神社前でオープニングトークが持ち上がるアンタッチャブル＆狩野英孝
狩野英孝が下積み時代に住んでいたという東中野（東京・中野区）で、アンタッチャブルと思い出の地を巡る。オープニングは番組恒例の神社からスタート。狩野が登場するや否や、アンタッチャブルの山崎弘也が「（持ち前のギャグ）やってよ」と言い、狩野が「ラーメン・つけ麺（めん）」と言い始めると、すかさず山崎が「そっちじゃないのよ」と山崎が好きだと話す別のバージョンを要求。狩野がテレビで4回程度しか見せたことのないギャグを披露する事態に。そして、宮城県にある実家・櫻田山神社で第39代神主を務める狩野とともに、“中野氷川神社”でオープニングトークを始める。
さらに歩みを進めると1軒のラーメン店の店員さんに声をかけられ、狩野の母校・日本映画学校（現・日本映画大学）の先輩だと判明する。この店は「食べログラーメン百名店TOKYO」、「ミシュランガイド東京」のビブグルマンに選出されたお店で、店先のメニューを見た山崎は「つけ麺（めん）ないからダメだね」と、すかさず狩野のギャグ「ラーメン・つけ麺・ぼくイケメン」に絡めてイジり、またもや困らせる。