『BOYNEXTDOOR トモダチベース』第5回より（C）日本テレビ

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　6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜　後2：30〜※全8回）の第5回が、きょう16日に放送される。

【番組カット】大白熱！野村康太×BOYNEXTDOOR

　2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。

　同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔もポイントとなる。

　第5回の放送では、トモダチベースの“隣人”東京ホテイソン・たけるが進行役を務め、ゲストには俳優の野村康太を迎える。まずは、野村が大好きだという筋トレを使った「懸垂クイズ」に挑戦。するほか、カーレーシングゲームに一緒にチャレンジ。トモダチベースで本気の対決を繰り広げる。

　収録後、JAEHYUNは「韓国語で友達を作ることも難しいのに、日本語で新しい友達を作ることができてとてもうれしいです！日本語など、外国語でバラエティができる機会は多くないのですが、今回とても新しい経験になったと思います。野村康太さんと今日撮影をしながら友達になれたようで、とてもうれしかったです！」と喜びのコメントを寄せた。