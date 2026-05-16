長谷川穂積、試合1週間前に8キロオーバー 減量乗り切った“食事”明かす
元ボクシング世界王者・長谷川穂積が16日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】海外進出の理由をぶっちゃける長谷川穂積
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回の舞台は高槻市。2025年にオープンした商業施設「高槻グリーンプレイス」や、大阪市福島区から移転した関西将棋会館など、街に新しいにぎわいが生まれる一方、松坂屋高槻店や芥川商店街には昭和の風情が今も色濃く残っている。そこで、高槻のレトロスポットを、メッセンジャーの黒田有、長谷川、橋下徹が巡る。
レトロな店が多く残る芥川商店街で、コロッケを買い食いするなど散策を楽しむおっさんたち。すると橋下が「長谷川さんにゲストに来てもらったので、ボクシングを見てみたいと思いません？」と持ちかける。
3人は「スポーツボクシングジム a-style」を訪れ、ジム代表・堀越陽二郎さんを相手に長谷川がミット打ちを披露する。その様子を見学していた黒田は、すさまじいパンチ音に「こわっ！」と驚く。
ミット打ち体験後、長谷川がボクサーを始めたきっかけを深掘り。父親が元プロボクサーだった影響で、小学2年生からボクシングを始め、一時遠ざかったものの高校2年の頃に再開。そのきっかけは現在の妻との出会いだったと明かす。さらに、デビュー戦のファイトマネーが「5000円のチケット8枚」だという衝撃エピソードも飛び出す。
ボクシングで汗を流したおっさんたちは、芥川商店街にある卵かけご飯とおばんざいの店「＋Home」に立ち寄る。日替わりランチを待つ間、話題は長谷川の壮絶な減量話に。プロデビュー4戦目、試合1週間前に減量を忘れていたことに気づき、体重が8キロオーバーした状態から“ある駄菓子”で減量したという仰天秘話に、黒田は「乗り切れませんて！」と驚く
さらに、引退のきっかけのひとつとして、現スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手との会話を明かすほか、マネージャーから「このまま辞めたらCMで3000万円は取れますよ」と背中を押されたエピソードも語る。しかし、「今のところまだCM来てない。9年経つんですけど…」とこぼし、爆笑を誘う。
【番組カット】海外進出の理由をぶっちゃける長谷川穂積
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回の舞台は高槻市。2025年にオープンした商業施設「高槻グリーンプレイス」や、大阪市福島区から移転した関西将棋会館など、街に新しいにぎわいが生まれる一方、松坂屋高槻店や芥川商店街には昭和の風情が今も色濃く残っている。そこで、高槻のレトロスポットを、メッセンジャーの黒田有、長谷川、橋下徹が巡る。
3人は「スポーツボクシングジム a-style」を訪れ、ジム代表・堀越陽二郎さんを相手に長谷川がミット打ちを披露する。その様子を見学していた黒田は、すさまじいパンチ音に「こわっ！」と驚く。
ミット打ち体験後、長谷川がボクサーを始めたきっかけを深掘り。父親が元プロボクサーだった影響で、小学2年生からボクシングを始め、一時遠ざかったものの高校2年の頃に再開。そのきっかけは現在の妻との出会いだったと明かす。さらに、デビュー戦のファイトマネーが「5000円のチケット8枚」だという衝撃エピソードも飛び出す。
ボクシングで汗を流したおっさんたちは、芥川商店街にある卵かけご飯とおばんざいの店「＋Home」に立ち寄る。日替わりランチを待つ間、話題は長谷川の壮絶な減量話に。プロデビュー4戦目、試合1週間前に減量を忘れていたことに気づき、体重が8キロオーバーした状態から“ある駄菓子”で減量したという仰天秘話に、黒田は「乗り切れませんて！」と驚く
さらに、引退のきっかけのひとつとして、現スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手との会話を明かすほか、マネージャーから「このまま辞めたらCMで3000万円は取れますよ」と背中を押されたエピソードも語る。しかし、「今のところまだCM来てない。9年経つんですけど…」とこぼし、爆笑を誘う。