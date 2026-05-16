「ホワイトソックス５−１０カブス」（１５日、シカゴ」

村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスは、連勝が５でストップ。今季最長の６連勝を逃した。村上は４打数１安打だった。

ともにシカゴに本拠を置くカブスとの「クロスタウン・クラシック」に「２番・一塁」で先発。初回の第１打席は空振り三振に倒れた。

１点を勝ち越された直後の四回無死は２球で追い込まれたが、外角へのチェンジアップを軽打して技ありの左前打を放った。しかし、直後には一塁で痛恨のけん制死を喫した。

１−４で迎えた五回は２点を返して１点差となった２死一、二塁で打席へ。しかし、代わった左腕に対して投ゴロに倒れた。七回２死も二ゴロに終わった。

ホワイトソックスは六回に最大３点ビハインドを追いついたが、七回に２失点。八回にも４失点し、２桁失点での大敗となった。

村上は８日・マリナーズ戦で１５号を放った後、５試合で２安打だったが、この試合まで４試合は６四球。１３日・ロイヤルズ戦は３打席連続四球を選ぶなど、献身的にチームを支えてきた。

これでホワイトソックスは４４試合を終えて２２勝２２敗。ア・リーグ中地区で首位・ガーディアンズも敗れたため、１ゲーム差の２位は変わらなかった。

大リーグ公式サイトによると、開幕から４０試合以上を消化した時点でホワイトソックスの勝率が５割を超えたのは、２０２２年１０月４日以来。昨季まで３年連続で１００敗以上を喫したチームの健闘が続いている。