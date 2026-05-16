白髪染めに疲れた【40・50代】へ！→ 即シャレ見え狙える♡「ハイライトヘア」

白髪染めにストレスを感じたら、ハイライトを活用した「白髪ぼかし」へシフトしてみて。白髪を隠すのではなくデザインの一部として取り入れることで、根元が伸びても目立ちにくくなるうえに、オシャレも楽しむことができます。今回は人気美容師さんたちが提案する、大人世代の美しさを引き立てるハイライトスタイルをご紹介します。

地毛を活かした切りっぱなし外ハネボブ

地毛をベースにハイライトをバランスよくミックスし、スクエアシルエットで都会的に仕上げた切りっぱなしボブです。白髪そのものにもハイライトの役割を持たせることで、根本が伸びてきても色の差が目立ちにくいのが魅力。頻繁にサロンへ通うのが難しい人にオススメしたいデザインです。

極細ハイライトが奥行きを作る丸みショートボブ

艶やかなブラウンをベースに、つるんと整った表面へ極細のハイライトを施したショートボブ。内側へ収まるまとまりの良いシルエットの中にハイライトのラインが加わることで、上品な奥行きが生まれています。白髪の有無にかかわらず試したくなるような、洗練されたデザインです。

多色感が美しいワンカールショートボブ

赤みを抑えたグレージュに、ほどよくくすんだハイライトを全体へ散りばめたワンカールのショートボブです。ベース、ハイライト、白髪が絶妙に混ざり合い、まるで計算されたグラデーションのような美しい色調を演出。カラーとカット、そして動きのあるスタイリングが見事に調和し、都会的で洗練された雰囲気を漂わせます。

筋感が映えるくびれウェーブロブ

落ち着いたブラウンをベースに、極細のハイライトを重ねて筋感を強調。高めの位置からレイヤーを入れ、ウェーブした毛束がふんわりと重なり合うことで、髪に奥行きを添えています。スタイリングとハイライトの筋感によって、大人の女性らしい優雅な印象に仕上がりました。

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※こちらの記事では@shoki______hair様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。