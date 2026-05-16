「会ったこともないのに、お金を貸したい！？」SNS恋愛に溺れる息子に「はっきり言うね」その時、母は

ある日筆者の知人B子さんは、高校生の息子から「彼女ができた」と報告されたそう。

でもその彼女、話を聞けば聞くほど、心配な点が増えてしまい……。

SNS恋愛の危険に、未成年の我が子が巻き込まれてしまったエピソード。

息子に、初めての彼女

ある日、高校生の息子が照れくさそうに、でも嬉しそうに報告してくれました。

「母さん、俺、彼女できた」

「えっ、本当？」

突然のニュースに、私は思わず聞き返します。

聞けば、相手はSNSで知り合った女の子とのこと。

少し戸惑いましたが、今どきはそういう出会い方もポピュラーなのかもしれません。

親として心配な気持ちはありつつ、息子に初彼女ができたことを、一緒に喜んであげたいと思いました。

少しずつ募る「小さな違和感」

しかし、息子から聞く彼女の話には、ところどころ違和感を感じる部分がありました。

まず、住んでいる場所は遠方で、まだ一度も会ったことがないというのです。

「一度も会わずに付き合うって、そんなことありえるの！？」

それどころか、二人のやりとりはSNSのメッセージ上のみで、電話もしたことがないのだとか。

息子は、そんな見も知らない彼女と、将来は一緒に住みたいとまで言います。



正直、理解が追いつきませんでした。

「写真は交換してるよ。ほら、可愛いでしょ」



息子のスマホに写る女の子は、たしかにとても可愛いです。



でも、魅力的な女の子の写真なんて、ネットでいくらでも拾えますよね。

「一度ビデオ通話してみたら？」と提案してみると、息子は不機嫌そうに答えました。

「信じてるから大丈夫だよ。彼女、繊細で恥ずかしがり屋なんだ──お母さんの時代とは、違うんだよ」

初めての恋愛に、盲目にのめり込んでしまう経験は、私にも覚えがあります。

そんなときに、なにを言っても無駄かもしれません。

心配ではありますが、しばらくの間、息子の様子を見守ることにしたのでした。

会ったこともない子に、お金を貸す！？

そんなある日、息子が言いにくそうに切り出しました。



「あのさ……ちょっと、お金貸してほしいんだけど」

「えっ、お金！？」



理由を聞くと、「彼女がお金に困っているから、助けてあげたい」とのこと。

一瞬、言葉を失いました。

「ねぇ、少し冷静に考えてみよう」

もう悠長なことは言っていられません。



息子を傷つけることになっても、親子間に確執が生まれたとしても、彼と向き合い、話をしなければいけないと思いました。

「その彼女と、会ったこともないどころか、通話もできないんだよね。一度も声を聞いたこともない相手に、大切なお金を渡せないよ。はっきり言うね。あなた、騙されているんじゃない？」

息子は表情を強張らせ、しばらく黙り込んだのち、か細い声で言いました。

「ビデオ通話できるか、もう一度聞いてみる」