◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で３戦ぶりに打者復帰し、４点リードの５回先頭で迎えた３打席目は左翼フェンス際に大飛球を放ち、ワンバウンドでフェンスに直撃する二塁打とした。これでメジャー通算２００二塁打を達成。慣れ親しんだ古巣の本拠地エンゼルスタジアムで“２戦連発”となる８号に期待が集まる。

初回、１打席目にバッターボックスに入ったが、思わぬハプニングに見舞われた。大谷と球審、そしてエンゼルスのオハピー捕手がホームベース付近に集まると、試合が中断。球審のベルトに不具合があった模様で計４分ほど経過した後に、ようやく試合が再開。大谷は空振り三振に倒れた。両軍無得点の３回に迎えた２死一塁の２打席目には四球を選んだ。

大谷は前日１４日（日本時間１５日）、昨年９月２７日（同２８日）の敵地・マリナーズ戦以来２２９日ぶりで今季初めて欠場。投手専念した登板翌日で、２試合連続で打順から外れたのは、ドジャース移籍後初だったが、復調傾向にある打撃の完全復活へ、貴重な準備期間とした。

大谷は１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦では、「１番・指名打者」でフル出場。初回先頭の１打席目に先取点の起点となる右前安打を放つと、同点の３回先頭の２打席目には、１２試合、５３打席ぶりとなる一時勝ち越しの７号ソロを放った。直近２３戦でわずか１本塁打と不振に陥っており、ダイヤモンドを１周する際には思わず天を見上げるなど、苦悩が形になった一発となった。

この日は先発を予定していた左腕スネルが左肘の遊離体のため、登板を緊急回避し、ＩＬ入りが発表された。救援クラインが先発に上がるブルペンデーとなっている。