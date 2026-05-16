タレントの神田うの（５１）が、驚きの衣装ショットを公開した。

１６日までに自身のインスタグラムを更新し、「今回の新番組収録はスタイリストさんではなく自前でコーディネートしましたよ」と自ら選んだ衣装を披露。番組側から「クラシックな空間に馴染（なじ）む、上品な大人っぽさと、華やかさを兼ね備えたセミフォーマルスタイル。海外の映画祭やファッションショーに招待されたゲストのような装い。」などの要望があった中で「ブラックのパンチングレース素材のロングコートは約四半世紀前のヴィンテージＤｏｉｒ」と総レースのピンクのワンピース、ドルチェ＆ガッバーナのパンプス、大ぶりで存在感のあるヘッドドレスを選んでいる。

さらに「ハイブランドのアイテム（アクセサリーやジュエリーなど）お持ちでしたら、ワンポイントでも良いのでご着用いただけたらありがたいです！」と番組側からリクエストがあったことを明かすと、エルメスのリングとバングルを身につけた姿を掲載。高級ブランドを盛り込んだ、誰にもまねできないようなコーディネートはさすが。神田は「お題のあるコーディネートって楽しい モデルにスカウトされていなかったらきっとスタイリストになっていたと思う」と記した。