国会で憲法改正が議論され連日テレビ等で報道されている。参院選で隣接県を1選挙区とする合区の解消とか、緊急事態条項を作り国会議員の任期延長、総理の衆議院解散権の禁止、必要な場合の国民の行動制限とかが議論されているようだ。しかし憲法改正の本丸は、9条を改正し、自衛隊を正規日本軍とすることにある。

現日本国憲法は、戦後のアメリカなどによる日本占領下で昭和22年（1947年）5月3日に施行され本年5月で79年目を迎えた。国際法では占領国は被占領国の統治に当たってはその国の法律を尊重しなければならないことになっている。しかしアメリカはそんなことには全くお構いなしに無茶苦茶な占領統治を行った。

大日本帝国憲法を日本国憲法に改正したことはその代表的なものである。形式上は日本国が自主的に決めたように繕ってはいるが、今ではアメリカが英語で草案を作り日本政府に強制したことは分かっている。

日本国憲法はアメリカが日本を統治するにあたっての対日占領基本法である。当初アメリカは日本の非武装を狙いとしており、憲法9条で日本が軍を持つことを禁止しようとしたのである。しかしその後、朝鮮戦争が勃発し、米ソの冷戦も始まり、アメリカは日本にも自衛力を持たせるように方針を変更していった。だが、憲法は改正されず現在に至るまで日本国憲法はただの1回も改正されたことはない。

占領下で決められた日本国憲法は無効と問う

我が国はその後、昭和29年(1954年)に自衛隊を保有することになったが、自衛隊は今なお正規日本軍ではなく、日本政府は自衛隊が国際法に基づいて軍として行動することはできないとしている。自衛隊は国内法で行動の準拠を与えられないと行動できない。世界の軍は禁止規定（ネガティブリスト）で行動するが、日本の自衛隊は根拠規定（ポジティブリスト）で行動する。

そのため国を守るに当たっても政府から行動のための命令がないと自衛隊は行動できない。海外派遣においても、他国では制定不要なイラク特措法やテロ対策特措法を作らないと派遣できないのである。しかも、テロ対策特措法でインド洋などに派遣された海自艦艇は、他国の艦艇などに対する給油が任務であるとされ、給油以外のことは実施できない。目の前で海賊に襲われている商船を助けることはできないのである。

政府は、憲法で自衛隊の行動を縛り、他国軍に対し優位な地位を与えている。バカげたことだ。これでは国を守れない。しかも長年にわたり自民党政府は憲法改正の努力をしなかった。だから自分の国を自分で守れないのだ。そして国の防衛をアメリカに頼り、アメリカ従属の日本の政治を行い、国益を損なってきた。

我が国をめぐる安全保障環境は緊迫しつつある。憲法改正を急がなければならない。今からでも遅くない。占領下で決められた日本国憲法は無効であるという憲法無効宣言を国会で議決してはどうか。そうすれば憲法改正が一気に動きだす。現憲法96条の規定による改正では時間がかかり過ぎて間に合わない。

第29代航空幕僚長 田母神俊雄