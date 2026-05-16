タレントのりんごちゃんが公開した、“別人級”の最新ショットに反響が寄せられている。

【映像】りんごちゃん、15kg減のビフォーアフターや激変した姿

2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組『熱狂マニアさん！』で、運動せずに缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦したりんごちゃん。その結果、体重は88kgから81.5kgとなり、6.5kgの減量に成功した。

2カ月後にも同じ番組でダイエット企画第2弾に挑戦し、低糖質・低カロリー食材に置き換える方法で76.3kgから72.9kg、5日間で3.4kg減量している。合わせて約15kg減量したビフォーアフター写真も注目されていた。

2026年4月5日に更新したInstagramで、振り袖を着た舞妓姿を公開すると、「着こなしが斬新で綺麗」「すっごい痩せましたね」などのコメントが寄せられている。

雰囲気がガラリと変わった最新ショットを公開

2026年5月14日は、出演するテレビ番組を告知するとともに、雰囲気がガラリと変わった最新ショットを公開。この投稿には、「最初、しょこたんかなぁと思っちゃいました」「可愛すぎですよ お肌も綺麗」など、“激変ぶり”に驚く声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）