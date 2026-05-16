◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2026年5月15日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「1番・DH」で、打者として3試合ぶりにスタメン出場。2試合連続安打を放った。

試合開始直前、打席に向かう足が止まった。ジム・ウルフ球審のベルトに不具合が生じ、交換に時間を要することに。珍しいアクシデントにベンチのロバーツ監督も爆笑。一旦は打席に入っていた大谷も笑いが止まらなかった。1打席目はエンゼルス先発・コハノビツのシンカーを捉えられず空振り三振。3回2死一塁からの2打席目は四球を選び、3打席目でバットから快音を奏でた。

4―0の5回無死、コハノビツの外角シンカーを捉えた打球は左翼へと放物線を描いた。惜しくも白球はスタンドまでは届かなかったが、ワンバウンドでフェンスに当たる二塁打。今季8本目の二塁打でメジャー通算200二塁打を記録した。飛距離336フィート（約102.4メートル）で本塁打まであと一歩の打球だった。

リフレッシュの時間を力に変えた。13日（同14日）のジャイアンツ戦は今季4度目の投手専念で出場。翌14日（同15日）の同戦では今季初めてスタメンから外れ、昨年9月27日（同28日）マリナーズ戦以来の出場なしとなった。前日は初回に、自身に代わって1番に入ったスミスがキャリア初の先頭打者アーチを放つと、ベンチから笑顔で拍手。試合中は山本由伸と談笑するなどリラックスモードで、ロバーツ監督も「良い休みを過ごしたと思う」と話していた。

相性の良さも見せつけた。古巣・エンゼルスとは過去2年で10試合に出場し、通算38打数12安打の打率.316。9打点を挙げ、5本塁打を放つなど、打ち込んでいる。