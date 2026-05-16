バリエーションが少ないと言われるそば。しかし今、「エスニックそば」や「ジビエそば」など、これまでの常識を打ち破る“ネオそば”と呼ばれる変わり種そばを提供する店が急増している。

【映像】話題沸騰中の「ネオそば」（複数カット）

打ちっぱなしの壁が印象的な渋谷にある立ち食いそば店「SUBA VS」では、エスニックな一品が提供されている。それが「ラム肉と発酵白菜蕎麦」1600円（現在は終了）。ラム肉の上にたっぷりのパクチーをのせ、クミンやコリアンダーなどが入った特製調味料が味の決め手だ。パクチーの香りとラム肉が相性抜群で、1日150食売れるほどの人気だったという。

SUBA VSの河原佳奈氏は「内装にもこだわっているので、目でも食べても楽しんでもらえるそば店」と語る。

一方、高田馬場の「立ち喰いそばうどん 松石」では、「ジビエそば」を提供している。取材した日は、愛媛産のキジ肉をしょうゆやみりんなどで甘辛く味付けしていた。実際に食べた客は「あまり臭みはなくて、食べやすい」と話す。

これまでにエゾシカやヒグマ、イノシシなどを使用しており、変わったそばを食べたいという常連客の心をつかんでいる。

店主の石田氏は「100人いたら100人の好みがある。食べたいものをやるだけだが、カンガルーやワニ、おいしく食べられそうなものがあればやりたい」と今後の展望を明かした。

（『ABEMA的ニュースショー』より）