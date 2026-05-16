◇インターリーグ ホワイトソックス 5−10 カブス（2026年5月15日 シカゴ レート・フィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が15日（日本時間16日）、同じシカゴに本拠を置くカブスとの「クロスタウン・クラシック」に「2番・一番」で先発出場。4打数1安打1三振だった。ホワイトソックスは5―10で敗れ、連勝が5でストップした。

初回の第1打席は空振り三振。4回の第2打席で、カブス先発右腕カブレラから流し打ちで2試合ぶりの安打となる左前打を放ったが、2死後に一塁けん制でタッチアウトとなった。5回2死一、二塁の第3打席は投ゴロ。7回2死走者なしの第4打席は一、二塁間へ痛烈なゴロも、カブス二塁手ホーナーのダイビングキャッチに阻まれていた。

村上は8日（同9日）のマリナーズ戦でメジャートップに並ぶ15号。しかし、その後の5試合で一発が出ず、メジャー単独トップに立ったシュワバー（フィリーズ）がこの日まで20本に伸ばした。

ホワイトソックスはア・リーグ中地区でガーディアンズと1ゲーム差の2位。この日はガーディアンズがレッズに敗れており、カブスに勝てば首位浮上だったチャンスを逃した。 カブスは鈴木誠也外野手（31）が「5番・右翼」で先発。4打数2安打1打点で勝利に貢献した。