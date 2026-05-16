日本国旗の損壊を罰する国旗損壊罪の創設をめぐり、自民党がまとめた骨子案が判明し、2年以下の拘禁刑などの罰則を設ける方針であることがわかった。

【映像】「2年以下の拘禁刑」SNS投稿も対象？反発招く骨子案

ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサーを務める、漫画家でパブリックスピーカーの瀧波ユカリ氏が、その必要性を指摘した。

骨子案では国旗を公然と損壊する行為に加えて、自らが損壊した国旗の画像や動画をSNSで公開することなども処罰の対象としている。罰則は外国国章の損壊罪と同じ2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金とする方向だ。

表現の自由などに配慮することも強調しているが党内からは反発もあり、15日朝の了承は見送られた。

これを受け瀧波氏は、そもそも国旗損壊罪を創設する必要性があるのかと懸念を示した。

「立法事実がないという指摘に尽きる。これまで国旗が損壊されることにより社会を大きく騒がせたなど、今も進行形で起きていない。したがって今これをやる必要があるのかという点と、『国旗』や『損壊』の幅がとても大きい点、表現の自由の（懸念）点もある。こんなことを決めてさらに罰則までつけるのは、いかがなものかと思う」（瀧波ユカリ氏）

（『わたしとニュース』より）