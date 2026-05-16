元「モーニング娘。」の飯田圭織（44）が16日、自身のインスタグラムを更新。息子が13歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「先日、愛息子が13歳を迎えました」と次男が13歳を迎えたことを報告。「平日だったので簡単になりましたが、大好きな苺たっぷりのケーキと大好物のラムチョップを焼いてお祝いしました」とケーキとラムチョップの写真をアップした。

「身長だってどんどん伸びて、体重は抜かされ、靴も洋服も共有出来るほど大きくなりました」としみじみ。「家族思いで、お友達思いで、優しい子に育ってくれてると思います。成長段階でなかなか素直になれない時もあるけど、一緒に乗り越えましょう」とつづった。

「タンポポ 誕生日の朝より ただ何もない私だけどあなたがいるいつまでもこのままがいい この気持ちよ届いて ママより お誕生日おめでとう」と記した。

「#息子の誕生日」「#13歳おめでとう」と添えた。

飯田はロックバンド「7HOUSＥ」元ボーカルのケンジさんと2007年に結婚。08年に第1子男児を出産するも慢性腎不全で死去し、13年に第2子男児、17年9月に第3子女児を出産している。

今年4月には中学受験に合格し、無事進学したことを明かした。