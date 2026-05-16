2児の母・木下優樹菜、3人分の手作り弁当披露「色合いも素敵」「生姜の酢漬け美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】元タレントの木下優樹菜が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「色合いも素敵」肉料理メインの手作り弁当披露
木下は「寝起きから めまいみたいなって おにぎらず作れず、、詰めてもらった」と報告。白米の上にたっぷりと盛り付けられた肉料理をメインに、新生姜の酢漬け、青菜の副菜が添えられた3人分の弁当を披露した。予期せぬ事態に、「申し訳ない」と心境をつづっている。
この投稿には「色合いも素敵」「生姜の酢漬け美味しそう」「お弁当を用意するだけですごい」「無理しないで」「作ろうとするところが真面目」「手伝ってくれる人が居てよかった」「スタミナがつきそう」「愛情が伝わってくる」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「色合いも素敵」肉料理メインの手作り弁当披露
◆木下優樹菜、詰めてもらった弁当披露
木下は「寝起きから めまいみたいなって おにぎらず作れず、、詰めてもらった」と報告。白米の上にたっぷりと盛り付けられた肉料理をメインに、新生姜の酢漬け、青菜の副菜が添えられた3人分の弁当を披露した。予期せぬ事態に、「申し訳ない」と心境をつづっている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿には「色合いも素敵」「生姜の酢漬け美味しそう」「お弁当を用意するだけですごい」「無理しないで」「作ろうとするところが真面目」「手伝ってくれる人が居てよかった」「スタミナがつきそう」「愛情が伝わってくる」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】