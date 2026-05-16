1児の母・宮崎宣子「献立に苦労してます」悩みの弁当公開に共感続々「毎日工夫して尊敬」「70点どころか満点」
【モデルプレス＝2026/05/16】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「毎日工夫して尊敬」悩みの70点弁当
宮崎は「何か毎日似たり寄ったりで、何を入れたらいいのかが悩み」「卵が苦手らしく、全然食べないので アレルギーではないんですが、献立に苦労してます」と説明。また「今日も70点かな？」「のりたまおにぎり2個とも残してた」とつづり、弁当を公開した。弁当には、車の形に整えたのりたまおにぎり、ハンバーグ、ミニウインナー、ブロッコリー、コーン、ほぐした鮭、スパゲッティ、黒豆などが彩りよく詰められている。ハンバーグとミニウインナーは欠かせない存在だといい、ハンバーグにはひじきを混ぜる工夫も紹介している。
さらに、「今のところ食べないシリーズ」として、ちくわ、卵焼き、冷凍さかなナゲット、冷凍唐揚げ、チーズインウインナー、枝豆などの食材を挙げている。
この投稿に「めちゃ頑張ってる」「毎日工夫して尊敬」「食べないシリーズ分かりすぎて泣ける」「70点どころか満点」「うちも同じで共感しかない」「美味しそう」といった声が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「毎日工夫して尊敬」悩みの70点弁当
◆宮崎宣子「何を入れたらいいのか」悩みの弁当公開
宮崎は「何か毎日似たり寄ったりで、何を入れたらいいのかが悩み」「卵が苦手らしく、全然食べないので アレルギーではないんですが、献立に苦労してます」と説明。また「今日も70点かな？」「のりたまおにぎり2個とも残してた」とつづり、弁当を公開した。弁当には、車の形に整えたのりたまおにぎり、ハンバーグ、ミニウインナー、ブロッコリー、コーン、ほぐした鮭、スパゲッティ、黒豆などが彩りよく詰められている。ハンバーグとミニウインナーは欠かせない存在だといい、ハンバーグにはひじきを混ぜる工夫も紹介している。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿に「めちゃ頑張ってる」「毎日工夫して尊敬」「食べないシリーズ分かりすぎて泣ける」「70点どころか満点」「うちも同じで共感しかない」「美味しそう」といった声が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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