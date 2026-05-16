「エンゼルス−ドジャース」（１５日、アナハイム）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で打者として３日ぶりに先発した。

初回の１打席目の打席に入ろうとすると、球審がベルトにストライクとボールを自動で判定する「ＡＢＳ」の器具を通し忘れるという前代未聞のハプニングがあった。

笑顔を見せていた大谷だったが、試合が始まると真剣な表情に。１打席目は１ボールから２球連続でファウルとし、５球目のシンカーで空振り三振に倒れた。

２打席目は三回２死一塁。カウント１−２から高めの直球をファウルとした後、ここから際どいコースを突かれた。５球目は内角低めのボール球。続く外角高めの直球も見極めてフルカウントに持ち込み、７球目の低めシンカーにも手を出さず四球を選んだ。

この日のドジャースはビジターでア・リーグのエンゼルスとの交流戦で、ともにロサンゼルスに本拠地を置く「フリーウェイシリーズ」。スタンドの半分はドジャーブルーのユニホームを着用し、大谷の古巣でもあり、ホームゲームの雰囲気となった。

大谷はメジャー初年度の２０１８年から６年間在籍したチームとあって、選手紹介の時点から大きな歓声と拍手で迎えられた。

大谷は１２日・ジャイアンツ戦で１２試合５３打席ぶりの７号ソロを放った。１３日・同戦は球団方針により、投手専念で先発。７回無失点で３勝目を挙げた。

１４日・同戦は疲労軽減のため、今季４４試合目で初めてスタメンを外れ、代打として待機。そのまま出番がなかった。この試合の出場はチーム３試合ぶりだった。

今季の大谷は打者として投打同時３試合を含む３９試合で打席に立ち、打率・２４０、７本塁打、１７打点、５盗塁、ＯＰＳ・７９７を記録している。