「え、待って、めっちゃ脚長いんやけど」高橋ひかる、ロングドレスで圧巻スタイル披露！ 「小顔すぎ」
タレントでモデルの高橋ひかるさん（※高ははしごだか）は5月15日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つロングドレス姿を公開しました。
【写真】高橋ひかるの圧巻スタイル
コメントでは「背が高くてうらやましいです」「すごく綺麗！」「やばい！めっちゃ可愛い やっぱり170ぐらいあるとなんでも似合うね」「え、待って、めっちゃ脚長いんやけど」「綺麗過ぎて見惚れます」「どんなコーデもめっちゃ似合ってて可愛すぎ」「小顔すぎて美しい」「明るいのも良いですね、オレンジも似合う」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】高橋ひかるの圧巻スタイル
「綺麗過ぎて見惚れます」高橋さんは3枚の写真を投稿。オレンジのロングドレスを着用した姿です。1、3枚目は全身ショットで、すらりとした長身が際立っています。圧巻のスタイルの良さに、見とれてしまいます。
コメントでは「背が高くてうらやましいです」「すごく綺麗！」「やばい！めっちゃ可愛い やっぱり170ぐらいあるとなんでも似合うね」「え、待って、めっちゃ脚長いんやけど」「綺麗過ぎて見惚れます」「どんなコーデもめっちゃ似合ってて可愛すぎ」「小顔すぎて美しい」「明るいのも良いですね、オレンジも似合う」と、絶賛の声が寄せられました。
「女神ですか」2025年11月22日にも、スタイルの良さが際立つ全身ショットを披露していた高橋さん。ファンからは「女神ですか いやもはや美しすぎて恐れ多い」「白の衣装めっちゃ似合って可愛いです！」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)