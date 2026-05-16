ココリコ・遠藤章造、休日楽しむ夫婦2ショットを妻が公開「キャンプ帰りで汗だく髪の毛ボサボサだけどリアルな夫婦ショット」
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが、15日 までに自身のブログを更新。夫婦ショットを公開した。
【写真】「キャンプ帰りで汗だく髪の毛ボサボサだけどリアルな夫婦ショット」ココリコ遠藤＆妻・まさみさんの夫婦写真
まさみさんは「GWは友人家族とキャンプへGO!!」と、キャンプを楽しむ様子を写真とともに紹介。投稿の最後には「友人家族が夫婦ショットを撮ってくれた」と、夫婦並んで歩く自然体な後ろ姿の写真を披露した。
「キャンプ帰りで汗だく髪の毛ボサボサだけどリアルな夫婦ショット」と自虐を交えつつも、「準備は大変だけど子供たちには実際に経験させることが1番だし色々と連れて行ってあげないとねって、夫婦で実感したGWでした」と、親としての充実感と夫婦の絆をつづった。
コメント欄には「楽しめたなら、良かったですね」「応援しています」「楽しい場所」などの声が寄せられている。
遠藤は2002年にタレントの千秋と結婚し、2003年5月に長女が誕生。2007年に離婚後、2015年に関根勤の元マネージャーであるまさみさんと再婚し、現在は2人の息子の父。
【写真】「キャンプ帰りで汗だく髪の毛ボサボサだけどリアルな夫婦ショット」ココリコ遠藤＆妻・まさみさんの夫婦写真
まさみさんは「GWは友人家族とキャンプへGO!!」と、キャンプを楽しむ様子を写真とともに紹介。投稿の最後には「友人家族が夫婦ショットを撮ってくれた」と、夫婦並んで歩く自然体な後ろ姿の写真を披露した。
「キャンプ帰りで汗だく髪の毛ボサボサだけどリアルな夫婦ショット」と自虐を交えつつも、「準備は大変だけど子供たちには実際に経験させることが1番だし色々と連れて行ってあげないとねって、夫婦で実感したGWでした」と、親としての充実感と夫婦の絆をつづった。
コメント欄には「楽しめたなら、良かったですね」「応援しています」「楽しい場所」などの声が寄せられている。
遠藤は2002年にタレントの千秋と結婚し、2003年5月に長女が誕生。2007年に離婚後、2015年に関根勤の元マネージャーであるまさみさんと再婚し、現在は2人の息子の父。