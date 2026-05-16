テレ朝・桝田沙也香アナ、こだわりの手作り“のり弁”を披露「海苔の下にもロマンを隠しています」
テレビ朝日アナウンサーの桝田沙也香が14日、自身のインスタグラムを更新。「“これでいい”じゃなくて “これがいい”のり弁」と称し、こだわりの手作り弁当を披露した。
【写真】「このクオリティは…凄い」こだわりの手作り“のり弁”を披露した桝田沙也香アナ
桝田アナは「手作りのり弁 特別な材料は使っていないのに、ご馳走 海苔の下にもロマンを隠しています。味付けおかかに、海苔は二段」と紹介し、海苔の上にもおかずがびっしりと並べられた弁当の写真を披露。「足りないのが嫌なので、お弁当箱はLサイズです笑」とも補足した。
コメント欄では「これが本当ののり弁ですよね。満点以上です」「このクオリティは…凄いと思います」「ボリュームがあってめちゃくちゃ美味しそうですね」「美味しそうですね。お料理上手ですね」「のりが見えないほどおかずたくさん笑。満足度大」「一手間一手間恐れ入ります。すごく美味しそう」「こんなに美味しそうな、お弁当だったら毎日仕事ガンバれる」など、称賛の声が相次いでいる。
【写真】「このクオリティは…凄い」こだわりの手作り“のり弁”を披露した桝田沙也香アナ
桝田アナは「手作りのり弁 特別な材料は使っていないのに、ご馳走 海苔の下にもロマンを隠しています。味付けおかかに、海苔は二段」と紹介し、海苔の上にもおかずがびっしりと並べられた弁当の写真を披露。「足りないのが嫌なので、お弁当箱はLサイズです笑」とも補足した。