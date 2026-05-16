米中首脳会談を終えたアメリカのトランプ大統領はFOXニュースの取材に応じ、「台湾の独立は望まない」と強調しました。

トランプ大統領「（台湾への政策は）何も変わっていない。私は誰か（台湾）に独立され、約1万5300キロ移動して戦争するなんていう事態は望んでいない。彼ら（台湾）には冷静になって欲しい。中国にも冷静になって欲しい」

15日にFOXニュースで放送されたインタビューで、トランプ大統領は台湾に関する政策は「何も変わっていない」と強調した上で、台湾の独立は望まないとの立場を示しました。その上で、「現状を維持すれば中国は構わないと思う」との認識を示しました。

トランプ氏は中国の習近平国家主席との会談で、中国側が反対してきた台湾への武器売却について話し合ったことを明らかにしていますが、今後も引き続き台湾への武器売却を承認するかについては「するかもしれないし、しないかもしれない」と述べ、明言しませんでした。

一方、イラン情勢をめぐっては、習主席から支援の申し出があったとしつつも「支援は不要」と断ったことを明らかにしました。