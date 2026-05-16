高橋真麻「あまりにも、おいしくて」 ロイヤルホストの朝食で“おかわり”、驚きの食欲にファン「凄い」の声
フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が13日、自身のブログを更新。仕事前に訪れたロイヤルホストで「おかわり」したお気に入りのモーニングメニューを紹介し、驚きの食欲を見せた。
【写真】「あまりにも、おいしくて」高橋真麻がロイヤルホストで“おかわり”したお気に入りのメニュー
高橋は「デジャブではなく（笑）」というタイトルでブログを更新。「先日、仕事前に初めてロイヤルホストのモーニングに行きまして」と切り出し、和定食の写真を披露している。
さらに「オニオングラタンスープを頼みましたら あまりにも、おいしくて、食べ終えたら、そのまま同じメニューをおかわりしてしまいました…」と告白。香ばしそうなオニオングラタンスープの写真も掲載し、同じメニューをもう一度注文したことを明かした。
最後には、「なかなかモーニングに行くことは難しいのですが いつか また行きたいな…」と、そのおいしさを熱弁し、朝から大満足の時間を過ごした様子をつづっている。
コメント欄には「ロイホのモーニング。余程美味しかったのですね(笑)」「フフフ そんなに美味しかったのですね」「ご飯の好きが揃っていて朝から幸せになります」「私も食べに行きたい！」「凄い。いっぱい食べるのですね なんか、可愛らしいです」といった声が寄せられていた。
【写真】「あまりにも、おいしくて」高橋真麻がロイヤルホストで“おかわり”したお気に入りのメニュー
高橋は「デジャブではなく（笑）」というタイトルでブログを更新。「先日、仕事前に初めてロイヤルホストのモーニングに行きまして」と切り出し、和定食の写真を披露している。
さらに「オニオングラタンスープを頼みましたら あまりにも、おいしくて、食べ終えたら、そのまま同じメニューをおかわりしてしまいました…」と告白。香ばしそうなオニオングラタンスープの写真も掲載し、同じメニューをもう一度注文したことを明かした。
コメント欄には「ロイホのモーニング。余程美味しかったのですね(笑)」「フフフ そんなに美味しかったのですね」「ご飯の好きが揃っていて朝から幸せになります」「私も食べに行きたい！」「凄い。いっぱい食べるのですね なんか、可愛らしいです」といった声が寄せられていた。