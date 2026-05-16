サッカーベルギー1部のシントトロイデンに所属する谷口彰悟選手と後藤啓介選手が15日、日本代表メンバー入りを受けて現地からオンライン会見を行い、ワールドカップにかける思いを語りました。

谷口選手は現地時間7時から始まったメンバー発表会見を実際にみたことを明かし「準備をしながらみていた。名前が呼ばれたときは本当にうれしかった。身が引き締まる思い」と心境を話しました。

後藤選手はメンバー選考に関しては自分が選出されるかどうかを思うと緊張感があったとしながらも、会見時は就寝中だったと打ち明け、実際にメンバー入りを知らされたときは「寝起きで実感がわかなかった」と述べます。

そして今大会への意気込みを聞かれると、谷口選手は「覚悟は十分に出来ている。思う存分、積み上げてきたことを発揮し、目標に向かって戦う姿をお見せできれば。それに結果を出せるような大会にしたい」と述べ、後藤選手は若さを武器にアグレッシブなプレーを心がけるとし、「A代表では国際舞台に立つのは初めて。思いっきり楽しみたいですし、期待をいい意味で裏切れるような活躍をしたい」と言葉に力を込めました。

谷口選手は前回大会に続き2度目の選出。「前回大会を経験して最初で最後だろうなと思って臨んだ大会だった。クロアチア戦で負けて、この差は何なんだと感じ、環境も変えながら次を目指した。そこから日本の武器だったり、自分たちの戦い方をみつけてこられた感覚は持てた。それをブラッシュアップできれば、前回大会以上の成績を残せると思う」と悔しさを晴らしたい気持ちを吐露すると、ケガ人も含め選出外となった選手らへの思いも話題にし「三笘薫や南野拓実に関しては、彼らがW杯にかける思いは相当強かった。森保ジャパンを体現してきた選手たちなので、そういった選手たちがケガで出場できないのは残念。そういった選手の思いは間違いなく背負って戦わないといけない。僕ら26人にはそういう責任がある」と語り、日本代表として選出された誇りと仲間への強い思いを表しました。

後藤選手は前回大会は全ての試合を画面を通して見守ったと明かし「スペインとドイツに勝ったときはめちゃくちゃうれしかったし、クロアチアに負けた時は本当に悔しい思いになった。その反面、次は自分がいくという気持ちになった」と当時の心境を述べ、その悔しさが今につながっていることを明かしました。