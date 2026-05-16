プロダンサーで振付師の恒木真優（30）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。15日に30歳を迎えたことを報告した。

「30歳になりました！」と書き出し、「30歳からが楽しいと諸先輩方がおっしゃっているので楽しみです」と巻き髪での白いキャミソール姿をアップした。

さらに「いつも支えてくださっている皆さま、本当にありがとうございます！ 感謝の気持ちを忘れずに、これからも頑張ります！ 私の周りのみんなが、健康で穏やかな毎日を過ごせますように」とつづった。

ファンやフォロワーからも誕生日を祝福する声に加え、「可愛い30ちゃい」「素敵で可愛すぎる」「ルックス神」「ステキなお姫様」などのコメントが寄せられている。

恒木は横浜市出身。19歳でダンスを本格的に開始。19年に関東の大手テーマパークのダンサーに合格。その後は、プロ野球、Jリーグ、Bリーグなどでチアリーダーや振付師を務めてきた。ヒップホップ、ジャズ、バレエ、タップなどのダンスは多岐にわたり、所属事務所のホームページでは「全ジャンルのダンスをこなすマルチMC」と称されている。愛称は「つまゆ」。特技は料理。身長157センチ。