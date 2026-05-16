２０２４年３月にテレビ東京を退社した福田典子アナウンサーが公開した、ファミリーレストランでの写真が反響を呼んでいる。

１６日までにインスタグラムで「サイゼ飲み サイゼ飲み未経験のゆみかちゃんと、５/１１に閉店した恵比寿東口店へ」とつづると、モデルなどとして活動する弓華との２ショットをアップ。二人でワインボトルを持った写真になっている。

「ただごはんを食べるつもりだったのに、気づけば友達が増えていって、テーブルがどんどん賑やかになっていった ちゃんとした理由なんてないのに楽しいときって、だいたいこういう時間なんだと思う 最高」とつづけ、息子との親子ショットも併せて公開した。

福田アナは２１年３月に会社員男性との結婚を発表し、同１２月に第１子を出産。２２年に仕事復帰したが、昨年３月で同局を退社。昨年３月に「ＮＥＷＳポストセブン」のインタビューで離婚を公表していた。福田アナは２５年１１月７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲスト出演。元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子の長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一と交際していることを明かした。「１０年来の友人」と明かし、「かなり私が疲弊していた時に支えになってくれて…友達から今の形に変わった」と赤裸々に告白。同棲中だという。