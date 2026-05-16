◆米大リーグ ツインズ２―３ブルワーズ（１５日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ブルワーズのＡ・アシュビー投手（２７）が１５日（日本時間１６日）、敵地・ツインズ戦でメジャートップを独走する８勝目を挙げた。

この日は１点リードの６回無死一、三塁からリリーフ登板。併殺の間に同点とされると、回またぎした７回には１死から３連打を浴びて一時勝ち越しを許した。それでも、直後の８回に味方が逆転。アシュビーは２回４安打１失点だったが、勝利投手となった。

今季は２１試合で８勝０敗、防御率２・１７。投球回は２９イニングながら、勝ち運で白星を引き寄せている。今月は６試合で１０回２／３を投げて３勝。先発した試合は４月１０日（同１１日）の本拠地・ナショナルズ戦だけで、その時もオープナーとして２回１／３を４４球で３安打２失点だった。

リーグ２位の６勝を挙げているセール（ブレーブス）、スキーンズ（パイレーツ）はともにサイ・ヤング賞を受賞した経験があり、先発として各チームのエースだが、異変が起きている今季の最多勝争いは“大穴”の存在に注目だ。