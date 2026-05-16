心理学から考える気になる異性に振り向いてもらうための三つのテクニックとは？【社会心理学】

心理学から考える気になる異性に振り向いてもらうための三つのテクニックとは

私とあなたと、好きなものの関係

バランス理論は、アメリカの心理学者フリッツ・ハイダーによって提唱されました。例えば、あなたに好きな異性がいたとして、自分は犬が大好きなのに、相手は犬が嫌いだったとしましょう。そこには、「同じものを好きになってもらえない」というストレスが生じます。このような状態を、バランス理論を使って説明することができるのです。

人（Ｐ）が、相手（О)に対して持つ態度（ＰＯ）は、ある対象（Ｘ）に対して持つ関わり方（ＰＸ）と、相手とその対象との関係（ＯＸ）からの影響を受けるというものです。この関わりを、「好き」をプラス、「嫌い」をマイナスで表すと、全部で８通りのパターンが出来上がります。そして、それぞれの記号を掛け算した時に、結果がプラスになれば、バランスの取れた関係、マイナスになれば、バランスが取れていない関係となるのです。

先ほどの例で言えば、自分は犬が好きだというプラスと、相手は犬が嫌いだというマイナス、そして自分は相手を好きというプラスを掛け合わせて、マイナスになります。つまり、発生するストレスはバランスが取れていないことによるものなのです。

このように不均衡な状況になってしまったときには、どのように対処すればよいのでしょうか？それには３つの方法があります。ひとつは、対象に対する自分の態度を変えること。次に、相手に対象への態度を変えてもらうこと。そして最後に、相手との関係を解消することです。この理論を頭に入れて、他者との関係を考えてみるとよいでしょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也