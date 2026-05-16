アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、イランの核開発の停止は20年で十分との認識を示しました。

【映像】トランプ大統領「本物の20年でなければならない」

記者「（イランの核開発停止は）20年間で十分ですか？」

トランプ大統領「20年間で十分だ。だが保証のレベルが問題だ。本物の20年でなければならない」

トランプ大統領は15日、中国から帰国する大統領専用機の中で記者団に対し、イランとの停戦交渉の焦点となっているイランの核開発の停止期間について、「20年もあれば十分だ」と述べました。

イランが保有する高濃縮ウランについては「すべて撤去しなければならない」と述べ、適切な時期に回収できなければ介入すると主張しました。

また、トランプ大統領は中国の習近平国家主席はイランが核兵器を保有することを望んでおらず、ホルムズ海峡の開放を望んでいると述べました。

トランプ大統領は習主席との首脳会談の中で、ホルムズ海峡をめぐって中国側に何の要請もしていないと述べ、「頼みごとをすればその見返りに何かをしなければならなくなる。我々に頼みごとなど必要ない」と強調しました。

習主席との会談ではアメリカがイラン産の原油を購入した中国企業に科した制裁の解除が議題に上ったと明らかにし、「今後数日のうちに決断する」と述べました。（ANNニュース）