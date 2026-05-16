離婚や死別でシングルマザーになり、再婚を考えたこともあるという人もいますよね。だけど、ふとした瞬間に「本当にこの人と再婚してもいいの？」と違和感を抱いてしまうことも。今回は、そんな体験をしたシングルマザーの女性のエピソードをご紹介します。

この男はダメだ

「息子が赤ちゃんだった頃に夫と死別しました。シングルマザーとして子育てと仕事を頑張ってきましたが、その生活に疲れてしまって……。息子が5歳の頃、優しくしてくれた同じ職場の男性と付き合い始めました。

彼は息子にも優しかったし、息子もなついていて。このまま再婚するのもありかもしれないと思いました。だけどある日、彼が私の家に泊まった夜のこと。

彼がお菓子を食べていて、それを見た息子が『僕も食べたい』と言ったんです。彼は『〇〇くんはもう歯磨きしたからダメだよ』と息子に言い聞かせていて。そこまではよかったんですけど……。

彼は、息子に見せびらかすように、『食べられなくて残念だねー』とお菓子を食べ始めました。彼に意地悪をされた息子がショックを受けていて、その瞬間、彼に対して違和感を抱きました……。彼はただの冗談だと言っていたけど、私の息子を傷つけたことが許せなくて。

その後、『結婚したら、息子の大学費用まで全部出してくれる？』と彼に聞いたら、一瞬彼の表情が引きつりました。『もちろんそのつもりだよ』と言ってきたけれど、私の母性本能が『この男はダメだ』って警告している気がして。彼とは別れ、今も息子と二人で暮らしています。再婚して幸せに暮らしている人も多いけど、私は息子が大人になるまで、誰かと恋愛することはもうないと思います……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年3月）

▽ 彼女の連れ子を可愛がるって、誰にでもできることじゃないですよね。だからこそ、再婚には慎重になるもの。冗談でも我が子に意地悪をされたら、一瞬で冷めそうです……。そもそも、お菓子は子どもが寝てから食べればいいのに……。そんな気遣いもできず、わざと意地悪なことを言う男性と再婚しなくて正解です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。