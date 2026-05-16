ハムストリング負傷のOG・アヌノビーが練習に参加…ニックスがベストメンバーで地区決勝へ

5月16日（現地時間15日、日付は以下同）。ニューヨーク・ニックスがチーム練習を行ない、OG・アヌノビーがフルメニューで参加した。

アヌノビーは、ニックスで先発フォワードを務める主力の一角。フィラデルフィア・セブンティシクサーズとの「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス・セミファイナル第2戦終盤に右ハムストリングを負傷し、シリーズ最後の2戦を欠場していた。

ニックスはアヌノビーの代役にマイルズ・マクブライドを先発起用。無傷の4連勝でシクサーズを下し、2年連続のカンファレンス・ファイナル進出を決めていて、現在7連勝中と絶好調。

今年のプレーオフで8試合に出場しているアヌノビーは、平均35.3分21.4得点7.5リバウンド1.3アシスト1.9スティール1.1ブロックにフィールドゴール成功率61.9パーセント、3ポイントシュート成功率53.8パーセント（平均2.6本成功）の好成績を残しており、カンファレンス決勝から復帰することが期待されている。

イーストのカンファレンス・セミファイナルもう1つのカードは、16日にデトロイト・ピストンズが115－94でクリーブランド・キャバリアーズに勝利したことで3勝3敗となり、18日に運命の第7戦が開催される。

そのため、イーストのカンファレンス決勝は20日にスタート。ニックスはあと数日、シリーズ開始まで準備する時間が残されている。