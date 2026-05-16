今期ドラマは“女性バディ”を主人公とした物語が注目を浴びている。印象的な3作品を紹介したい。

参考：春ドラマのヒロインはなぜ“主婦”なのか？ 永作博美、麻生久美子らが抗う旧来の“常識”

『銀河の一票』茉莉（黒木華）×あかり（野呂佳代）

まずは、放送前から注目度の高かった『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）。本作でバディを組むのは、黒木華演じる政治家の秘書・星野茉莉と、野呂佳代演じるスナックのママ・月岡あかり。物語は、茉莉（黒木華）が与党・民政党の幹事長である父・鷹臣（坂東彌十郎）宛に届いた「あなたが殺した」という手紙の真相を探ろうとしたことから始まる。真相に辿り着く前に秘書をクビになり、さらに家も追い出されてしまった茉莉。いつものように暗くて狭い方へ行ってしまいそうになっていた彼女の前に現れたのが、夜道を明るく照らす月の光のような、あかり（野呂佳代）だった。

父の後継者として当たり前に政治家を目指すようになった茉莉と、小さなスナックを1人で切り盛りするあかり。一見、両極端な場所にいるように思える2人だが、父にとって都合が悪くなった人間にお金を渡し、切り捨てていくことに加担していた茉莉と、過去に自殺しようとしたことがあるあかりは、今もまだ1人では抜け出せない大きな暗闇の中にいる。そんな2人が手を取り合い明るい方へ進む姿は、バディというよりシスターフッドと言うべきかもしれない。第4話では無名の新人であるあかりを選挙で勝ち上がらせるべく、“テンサウザンド”の異名を持つ元幹事長秘書の五十嵐（岩谷健司）が選挙参謀役としてチームあかりに加わった。2人の未来は明るい方へ進んでいるように思える。また、政治家って結局こんな感じなんだろうなという筆者の心の声を、ここぞとばかりに体現してくれる日山流星（松下洸平）の存在もあいまって、2人の魅力と勢いは増すばかりだ。

『エラー』未央（志田未来）×ユメ（畑芽育）

一方、明るい方へ進んでいるとは思えないバディもいる。畑芽育と志田未来がW主演の『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）は、罪悪感と友情の狭間で揺れ動くヒューマンサスペンスドラマ。いい人をなんとか装って生きてきた大迫未央（志田未来）は、ある日突然、ビルからの飛び降り自殺で母・美郷（榊󠄀原郁恵）を失う。奇しくもビルの下にいた通行人・近藤宏（原田龍二）を巻き込み、未央は残された遺族であり、加害者の娘ともなってしまう。

しかし実際には、たまたま出会った中田ユメ（畑芽育）の手が美郷の背中を誤って押してしまったことによる転落死だったのだ。自分のせいであることは伝えずに、でもなんとか罪滅ぼししたいと未央に近づくユメ。明るく元気だった母に知らぬ一面があったのかもしれないと考える未央と、母から愛情をかけてもらえないまま大人になったユメは互いに共感し、いつしか友情が芽生えていく。真相を知る一視聴者としては、ふと我に返った時に見せるユメの表情がなんとも罪深い。第5話のラスト、ついに母の死の全貌を知ることになった未央。2人はどうなってしまうのだろうか。

『月夜行路』ルナ（波瑠）×涼子（麻生久美子）

ぶつかり合いながら密な時間を過ごすことで相棒感が増す男性バディと、時間はかけずとも同じ境遇や思い、立場に共感し合うことでグッと距離が縮まる女性バディ。そもそも、なぜ今女性バディのドラマが多く描かれているのだろうか。それは、これまで何度も観てきた設定も、男性から女性に変えることで新しい物語として楽しめるからではないだろうか。

それを実感できる作品の一つが、波瑠と麻生久美子がW主演する『月夜行路 －答えは名作の中に－』（日本テレビ系）。波瑠演じる文学オタクで銀座のバーのママ・野宮ルナと麻生久美子演じる主婦・沢辻涼子が事件を解決していくという痛快文学ロードミステリーとなっており、アニメーションやテロップなどを挟む演出もユニークだ。本作はすでに東京編に突入しているが、第1章の大阪編で描かれていたのは、仕事に忙しい夫と反抗期の子どもたちと暮らす日々の中で涼子（麻生久美子）が感じた孤独感、そしてトランスジェンダー女性として生きるルナ（波瑠）の苦悩だった。

母として、女性として生きる涼子とルナの内面にもスポットライトが当てられ、お互いに支え合うことで強い絆を結んでいった2人。その関係は探偵と助手であり、友達であり、歳の近い母と娘のような存在でもある。関係性にさまざまな要素があるのも女性バディならではのように思え、男性では描ききれない新しいバディ像が生まれているのではないだろうか。

女性バディの名作中の名作『ナースのお仕事』（フジテレビ系）のように、今クールから長く愛される女性バディが誕生することを願って。（文＝佐々木早貴）